Die Vignette wird 2023 purpur und teurer

Die Pkw-Jahres-Vignette wird im kommenden Jahr 96,40 Euro kosten. Die Vignette für Motorräder wird um 38,20 Euro zu haben sein.

Die Vignettentarife werden für 2023 um 2,8 Prozent angehoben. Somit wird die Pkw-Jahres-Vignette im kommenden Jahr 96,40 Euro und jene für Motorräder 38,20 Euro kosten, berichtete die Asfinag am Montag in einer Aussendung. Als Farbe wurde für 2023 Purpur gewählt. Die neue Vignette wird in den letzten Novembertagen des Jahres 2022 bei rund 6000 Asfinag-Vignettenvertriebspartnern im In- und Ausland oder digital ohne Pickerl erhältlich sein und ist ab 1. Dezember 2022 gültig.

"Wie alle Mauteinnahmen werden auch die Erlöse aus dem Vignettenverkauf wieder in Betrieb, Bau, Erhaltung und Verkehrssicherheit im 2.249 Kilometer umfassenden österreichischen Autobahnen- und Schnellstraßennetz investiert", hieß es.

(APA)