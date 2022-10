K-Popstar Lee Jihan kommt bei Massenpanik ums Leben

Bei der Massenpanik in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul am Wochenende kamen über 150 Menschen ums Leben, die meisten von ihnen waren junge Menschen. Darunter auch der K-Popsänger Lee Jihan.

Unter den mehr als 150 Todesopfern bei der Massenpanik in der südkoreanischen Haupstadt Seoul befand sich auch ein prominentes Gesicht. Der 24-jährige K-Pop-Sänger und Schauspieler Lee Jihan verstarb bei der Halloweenfeier im Ausgehviertel Itaewon, wie seine Agentur zwei Tage nach der Tragödie bekannt gab.

Laut dem amerikanischen Online-Medium „Entertainment Tonight“ bestätigte die Agentur des Schauspielers dessen Tod: „Wir drücken der Familie von Lee Jihan und allen, die durch diese Nachricht traurig sind, unser tiefstes Mitgefühl aus.“

Am bekanntesten war Lee Jihan wohl durch seine Teilnahme an der koreanischen Castingshow „Produce 101 Season 2“ im Jahr 2017. Danach war er als Schauspieler für die Web-Serie „Today was Another Namhyun Day“ tätig. Kollegen, die mit ihm an der Show teilnahmen, drückten auf Social Media ihre Trauer aus.

Der junge Sänger und Schauspieler entsprach demografisch genau der Altersgruppe, die bei dem Unglück am Wochenende hauptsächlich betroffen war. Überproportional viele junge Menschen in ihren 20ern befanden sich unter den Opfern.

