2798 Neuinfektionen und 1885 Spitalspatienten

Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt aktuell bei 410,5. 98 Infizierte werden auf Intensivstationen betreut, um 21 weniger als noch vor einer Woche.

Am Sonntag sind in Österreich 2798 neue Corona-Infektionen verzeichnet worden, berichtete die Ages am Montag. Die Anzahl der neuen Fälle lag somit unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 5295. Die Sieben-Tages-Inzidenz sank auf 410,5 Fälle pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Im Krankenhaus befinden sich aktuell 1885 Corona-positive Personen. Das sind um 97 weniger als am Vortag. 98 Menschen werden auf Intensivstationen betreut, um 21 weniger als noch vor einer Woche. Zurzeit sind 57.967 aktive Corona-Fälle in Österreich registriert, um 5264 weniger als am Tag zuvor.

42 Todesfälle innerhalb einer Woche

In den vergangenen sieben Tagen wurden 42 Todesfälle registriert. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie laut Ages seit ihrem Ausbruch 20.981 Menschenleben in Österreich gefordert.

Seit Beginn der Pandemie wurden 5.439.567 Corona-Infektionen in Österreich gemeldet. 5.360.619 genesene Fälle wurden seither gezählt.

