Schulden verschleppen: Wie gefährlich ist Buy Now Pay Later?

Mit Zahlungsdienstleistern wie beispielsweise Klarna hat das Modell Buy Now Pay Later massiv an Ansehen gewonnen.

Sofort kaufen, aber erst irgendwann bezahlen. Zahlungsarten wie Buy Now Pay Later werden immer beliebter und die Hürden Konsumkredite aufzunehmen immer geringer. Susanne Bickel und David Freudenthaler sprechen mit Bernhard Sell von der Schuldenberatung Wien über mögliche Schuldenfallen und wie man mit finanziellen Notlagen umgeht.

Noch mehr „Mein Geld": Trailer und alle bisherigen Folgen

Dieser Podcast der „Presse“ wird unterstützt von der Erste Group.

Mehr zum Thema Finanzen in der „Presse“:

>>> Susanne Bickels Kolumne „Young Finance“

>>> Die Interviewreihe: „Über Geld spricht man“