Dänemark wählt neues Parlament, Färöer bereits ausgezählt

Behalten die Meinungsforscher recht, dürften abermals die Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Mette Frederiksen stärkste Kraft werden.

In Dänemark haben Dienstag früh die Parlamentswahlen begonnen. Mehr als vier Millionen Wahlberechtigte haben noch bis 20 Uhr die Gelegenheit, ihre Stimme abzugeben. Erste Prognosen dürfte es unmittelbar nach Schließung der Wahllokale geben, ein vorläufiges Endergebnis dann im Laufe der Nacht auf Mittwoch. Wie bei der letzten Wahl 2019 dürften die Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Mette Frederiksen stärkste Kraft werden.

Weniger klar ist dagegen, wie die Mehrheitsverhältnisse nach der Wahl aussehen werden. Bisher teilte sich die dänische Politik im Wesentlichen in ein linksgerichtetes rotes Lager und einen blauen Mitte-Rechts-Block auf. Frederiksen ließ sich und ihre rein sozialdemokratische Minderheitsregierung bisher hauptsächlich von links unterstützen, strebt diesmal aber eine breite Regierung über die traditionellen Blockgrenzen hinweg an. Das Mitte-Rechts-Bündnis um die liberal-konservative Partei Venstre ist dagegen.

"Ich glaube, es wird eng"

Am Ende könnte es darauf hinauslaufen, dass Ex-Ministerpräsident Lars Løkke Rasmussen die Schlüsselrolle einnehmen wird: Der frühere Venstre-Chef hat sich mit seiner neuen Partei „Die Moderaten" genau zwischen den Blöcken positioniert, ohne sich auf eine Seite festzulegen. Bekommt weder Rot noch Blau eine Mehrheit ohne die Moderaten, könnte Løkke letztlich zum Königsmacher werden.

Als erste der 14 Parteispitzen gab Regierungschefin Frederiksen am Dienstag ihre Stimme ab. Sie hoffe auf eine breite Zusammenarbeit über die politische Mitte hinweg, bekräftigte die 44-Jährige in der Früh vor einem Wahllokal nordwestlich von Kopenhagen. Auch die frühere Ausländerministerin Inger Støjberg und Ex-Ministerpräsident Løkke setzten früh ihr Kreuz. Nach ihren Austritten bei der liberal-konservativen Venstre gehen beide mit neuen Parteien an den Start. "Ich glaube, es wird eng", sagte Løkke zu den erwarteten knappen Mehrheitsverhältnissen.

Färöer bereits ausgezählt

Auf den zum dänischen Königreich zählenden Färöer-Inseln durften die Wählerinnen und Wähler wegen eines Gedenktages für auf See verstorbene Färinger bereits am Montag abstimmen. Wie der dortige Rundfunksender KVF nach Auszählung aller Stimmen berichtete, behalten die beiden stärksten färöischen Parteien jeweils ihr Mandat - eines davon wird im dänischen Parlament dem Mitte-Links-, das andere dem Mitte-Rechts-Block zugerechnet. Den Sitz der prodänischen Partei Sambandsflokkurin übernimmt demnach die 26-Jährige Anna Falkenberg von ihrem Großvater Edmund Joensen.

Das dänische Parlament in Kopenhagen hat 179 Sitze. Je zwei davon sind für Repräsentanten Grönlands und der Färöer-Inseln bestimmt, die zwar jeweils weitgehend autonom sind, offiziell aber zum Königreich Dänemark gehören.

