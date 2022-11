Heute vor... im Oktober: Das Mädchen in der Todeskammer

Man glaubt kaum, welch argem Terror die Intellektuellen Russlands ausgesetzt sind.

Neue Freie Presse am 31. Oktober 1922

Als Bei­spiel für den Terror, dem die Intellektuellen Rußlands unter der Herrschaft des Sowjetsterns ausgesetzt sind, erzählt ein Moskauer Korrespondent des „Daily Mail": „Ich lernte einen berühmten Architekten kennen, der einige der schönsten modernen Gebäude in Rußland ausgeführt hatte. Die Sowjetregierung zwang ihn in ihren Dienst, wobei sie ihm ein geringeres Gehalt bezahlt als er früher dein Torwart seines Hauses geboten hatte. Immerhin bezieht er regelmäßige Rationen an Brot, Fleisch und Brenn­material, mit denen die aus den Eltern und zwei Kindern be­stehende Familie zu wirtschaften versucht, so gut die zugemessenen Nationen es ermöglichen.