Neymars Orakel

Aus dem fernen Paris hatte sich Neymar da Silva Santos Júnior, kurz Neymar, alles so schön ausgemalt.

Erst sollte Jair Bolsonaro einen Triumph bei der Wiederwahl als Präsident Brasiliens erringen, danach würde er dem Staatschef sein erstes Tor bei der Fußball-WM in Katar widmen, und schließlich würde die Selecão unter seiner Führung der Nation die „Hexa“, den sechsten Titel, unter den Christbaum legen. Tudo bem: Alles gut.

Nun ist der erste Akt des Orakels des brasilianischen Fußball-Hexers, bei Paris Saint-Germain (PSG) ein Teil des magischen Trios mit Messi und Mbappé, wie eine Fata Morgana geplatzt. Die Bolsonaro-Fans, die wie ihr Idol in den kanariengelben Trikots des Nationalteams in den Wahllokalen Optimismus ausgestrahlt hatten, trugen Trauer wie nach dem 1:7-Debakel gegen Deutschland bei der Heim-WM 2014 im Maracaña-Stadion. Das L-Logo der Lula-Anhänger wandte sich auch gegen deren Gegner, die „Loser“.

Umso schwerer wiegt die Bürde für den filigranen Neymar, in der Heimat der Ölscheichs und PSG-Mäzene seine Prophezeiung zu erfüllen. Statt auf dem Rasen den sterbenden Schwan zu markieren, muss er – Simsalabim – als Zauberer den fliegenden Teppich ausbreiten. Immerhin: Beim WM-Finale am 18. Dezember ist Bolsonaro, ein schlechter Verlierer, noch in Amt und Würden. (vier)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.11.2022)