Lehramt: Es bleibt mehr Zeit für Masterabschluss

Schon nach einem vierjährigen Bachelor können Lehramtsabsolventen an der Schule unterrichten. Ihren Masterabschluss sollen sie berufsbegleitend machen. Dafür hatten sie bisher fünf Jahre Zeit. Nun sollen es acht werden.

Wien. Der Lehrermangel führt in Österreichs Schulen immer wieder zu personellen Engpässen. Zumindest etwas abgefedert sollen diese durch eine Reihe an Maßnahmen in der geplanten Dienstrechtsnovelle von Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) werden. Eine sticht dabei besonders hervor: Junglehrer, die bereits nach ihrem Bachelorabschluss in der Schule unterrichten, sollen mehr Zeit für den Abschluss ihres berufsbegleitend stattfindenden Masterstudiums haben. Positiver Nebeneffekt: So bliebe mehr Zeit zum Unterrichten.

Derzeit können Lehramtsabsolventen nach dem vierjährigen Bachelorstudium bereits an den Schulen unterrichten. Sie durchlaufen dann eine einjährige Induktionsphase und müssen berufsbegleitend innerhalb von maximal fünf Jahren das mindestens einjährige Masterstudium abschließen. Tun sie das innerhalb dieser Frist nicht, erfüllen sie die Anstellungserfordernisse nicht mehr, eine Fixanstellung ist dadurch nicht möglich. Das brachte Junglehrer unter Zugzwang. Viele steigen mit geringer Lehrverpflichtung in den Job ein, um nebenbei das Studium abschließen zu können. Angesichts des Lehrermangels wurden sie um Aufstockung oder Überstunden gebeten. Das wiederum verzögerte möglicherweise das Studium.