Der Sprung in die Zukunft des Wintersports

Die Skispringer starten wegen der Fußball-WM in Wisla früher als gewohnt in die neue Saison – und ohne Schnee. Die Weitenjagd auf Matten soll auch ein Testlauf sein, um sich in Sachen Nachhaltigkeit zu positionieren.

Wisla/Wien. Nach den Absagen im Ski-Weltcup sind es am kommenden Wochenende die Skispringer, die einen Vorgeschmack auf die Zukunft des Wintersports geben könnten. Denn wenn es im polnischen Wisla erstmals in der neuen WM-Saison um den Sieg geht, erfolgt die Weitenjagd mittels Hybrid-Modell von Eisspur und Mattenauslauf, den es bislang nur im Sommer gab. Ob das ein Fingerzeig für die Zukunft ist? Zu Wochenbeginn herrschten in Wisla noch bis zu 20 Grad Celsius. Zwar beginnen die Skispringer die Saison so früh, um zu viele Terminkollisionen mit der Fußball-WM zu vermeiden, trotzdem könnte es künftig vermehrt Bewerbe ohne Schnee geben.

„Sicher bin ich ein Fan, wenn es minus fünf Grad hat, alles wäre Weiß und wir hätten eine coole Winterlandschaft, aber ich freue mich trotzdem, dass es jetzt losgeht“, sagte Stefan Kraft. Den früheren Saisonstart sieht er im Hinblick auf mehr Medienaufmerksamkeit aber als „super Alternative“. Für Manuel Fettner beginnt die Saison deshalb gefühlsmäßig so richtig erst mit der zweiten Station in Kuusamo. „Einfach, weil dort oben meistens auch endlich der Winter so richtig beginnt“, so der Routinier, für den in Polen die Eisspur der kritische Punkt ist. „Wenn die Temperaturen zu warm sind, dann funktioniert das nicht mehr so gut.“

Für FIS-Renndirektor Sandro Pertile könnte der Bewerb in Wisla zukunftsweisend sein. Eine gute Gelegenheit, um Varianten für die Zukunft zu testen. „Dieser Terminplan ist für das Skispringen eine hervorragende Möglichkeit, uns dank der Mattenschanzen als Ganzjahressport und dazu auch noch ausgesprochen nachhaltig zu präsentieren“, erklärte der Italiener. Ähnlich äußerte sich der Deutsche Andreas Wellinger vor dem Saisonstart. „Es liegt zwar nicht in unserer Hand, aber wir haben die Möglichkeit, dass wir einen Schritt voraus sind“, so der Olympiasieger von 2018. „Wir starten den Versuch und schauen, was langfristig daraus wird.“

Kraft in Frühform

37 Bewerbe bis April bedeuten so viele wie noch nie in einer Saison. „Das ist eine schöne Herausforderung für alle Athleten und Betreuer, die wir mit großer Begeisterung annehmen werden“, sagte ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl. Für Kraft hält der frühe Auftakt zudem eine zusätzliche Herausforderung bereit, weil er üblicherweise erst im späteren Verlauf, oft pünktlich zu den Großereignissen im Februar oder März wie drei Gold- und neun weitere WM-Medaillen belegen, gefunden hat. Heuer möchte der Salzburger aber von Anfang an bereit sein. „Daher wollte ich heuer körperlich ein bisschen anders trainieren“, erklärte der 29-Jährige. Die Formkurve jedenfalls stimmt, Mitte Oktober ließ er die gesamte heimische Elite bei den nationalen Meisterschaften hinter sich und holte sich erstmals seit 2016 den Titel. Auch aus dem Sommer-Grand-Prix hat Kraft einen Podestplatz mitgenommen. „Ich glaube, ich brauche mich nicht verstecken.“

Die WM in Planica im Februar/März inklusive möglichst erfolgreicher Titelverteidigung steht für Kraft auf der Agenda ganz oben, doch auch die Vierschanzen-Tournee ist ihm dieses Mal besonders wichtig. Bei der vergangenen Auflage musste der Tourneesieger von 2014/15 wegen eines Formtiefs eine Extra-Einheit in Seefeld einschieben und wurde letztlich nur Gesamt-20. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.11.2022)