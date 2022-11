Brasilien-Wahl: Bolsonaro wird Ergebnis nicht anfechten

Der unterlegene Präsident wird seine Wahlniederlage nicht anfechten. Eine offizielle Erklärung wird im Laufe des Tages erwartet.

Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro wird nach Angaben eines Regierungsmitglieds seine Wahlniederlage nicht anfechten. Bolsonaro werde dies im Laufe des Tages in einer offiziellen Erklärung kundtun, kündigte Kommunikationsminister Fabio Faria gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag an. Kurz vor seiner Rede werde Bolsonaro sich mit Richtern des Obersten Gerichtshofs treffen.

Der rechtsextreme Amtsinhaber war bei der Präsidentenwahl am Wochenende seinem Herausforderer Luiz Inacio Lula da Silva knapp unterlegen. Bisher hatte er sich in Schweigen gehüllt, was Spekulationen schürte, dass er das Ergebnis nicht anerkennen könnte.

(APA/dpa)