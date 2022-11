Melody Gardot baut der Seele derzeit ein Kleinbürger-Nest

Die Amerikanerin enttäuschte im Konzerthaus mit simuliertem Gefühl.

Es erfordert Mut, einen Abend mit dem Jahrhundertsong „Wayfaring Stranger“ zu beginnen. Die in Paris lebende Amerikanerin Melody Gardot hatte ihn. Das seit 1858 bekannte gospelige Klagelied gibt es in herzerweichenden Versionen von Paul Robeson bis Johnny Cash, von Helen Merrill bis Jimmy Scott. In all diesen intensiven Interpretationen war eine gewisse Todesahnung herauszuhören. Gardot hingegen überführte diesen Klassiker des Abgründigen im Wiener Konzerthaus ins schnöde Kunstgewerbe. Statt die Unbehaustheit der menschlichen Seele zu beklagen, baute ihr Gardot mit heller Stimme ein kleinbürgerliches Nestchen. Pianist Philippe Powell, Sohn des großen Brasilianers Baden Powell de Aquino, reizte mit hübschen, aber unwesentlichen Zögerlichkeiten am Manual.