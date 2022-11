Der nächste U-Ausschuss naht

Noch bevor der aktuelle U-Ausschuss Ende zu gegangen ist, bahnt sich mit der Aufarbeitung der Coronahilfen schon der nächste an.

Wien. Es ist mittlerweile mehr als zwei Jahre her, da war man in der ÖVP vom damaligen Kanzler Sebastian Kurz abwärts von einer Sache fix ausgegangen: All die eiligst auf den Weg gebrachten Coronahilfen und die Pandemiemaßnahmen würden früher oder später Thema eines parlamentarischen U-Ausschusses sein.

Doch es kam anders: Nach dem Ibiza-Ausschuss, in dem die ÖVP zunehmend anstelle der Blauen in den Fokus geraten war, folgte der „ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss“, behandelt wurden bisher bloß die Beschaffungen der Coronakrise in einem Unterausschuss zum Rechnungshofausschuss des Nationalrates.