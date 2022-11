USA: Wahlkampf nach dem Schlaganfall

John Fetterman war lang Favorit, für die Demokraten in den Senat einzuziehen. Nach einem desaströsen Fernsehauftritt fragt sich Pennsylvania: Kann er es noch? Eine Reportage.

Philadelphia. Strahlend blauer Himmel am Halloween-Wochenende: Philadelphia, die größte Stadt im Bundesstaat Pennsylvania, und seine Bewohner sind herausgeputzt, Kinder und Erwachsene gleichermaßen verkleidet. Und das schon am Vormittag. Auf den Einkaufsstraßen Chestnut und Walnut Street wird gelacht und getratscht.

Die anstehende Midterm-Wahl, in der in Pennsylvania diesmal unter anderem ein Senatssitz und das Gouverneursamt neu besetzt werden, ist trotz Halloween-Trubel omnipräsent. An jeder Straßenlaterne ist ein Schild angebracht: „Stoppt die Rassisten, wählt am 8. November“. Die Radiostationen spielen Wahlwerbespots auf und ab. „Spread the love“steht auf einem Plakat eines Horrorclowns. Philadelphia ist einer der liberalsten Orte in Pennsylvania, einem Bundesstaat, der in den vergangenen Jahren seiner Rolle als Wahlentscheider gerecht geworden ist. Donald Trump gewann hier die Präsidentschaftswahl 2016, Joe Biden 2020. Dieses Jahr ist es der frei werdende Senatssitz von Pat Toomey, der alle nach Pennsylvania blicken lässt – Toomey ist Republikaner, einer der wenigen, der Trumps Handlungen rund um den Sturm auf das US-Kapitol am 6. Jänner 2021 verurteilte. Sofern die Demokraten Toomeys Sitz erobern, und alle anderen ihrer Sitze halten, hätten sie eine knappe Mehrheit im Senat – 51 zu 49 Sitze. John Fetterman soll das Kunststück hinlegen, und er ist an diesem Tag nach Philadelphia gekommen.