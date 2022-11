Taylor Swift geht auf Tour – und reist durch ihr Schaffen

Fünf Jahre war sie auf keiner größeren Tournee, nun plant Taylor Swift eine große Konzertreise: Sie soll ihre bisher zehn Studioalben verbinden.

Mit ihrem neuen Album „Midnights“ bricht die produktive Taylor Swift derzeit Rekorde. Gelegenheiten, sie live zu sehen, gab es in den vergangenen Jahren wenige. Das soll sich nun ändern: Die Musikerin hat eine Stadion-Tournee angekündigt. Sie soll den Namen „The Eras Tour“ tragen und soll ihre bisherigen zehn Studioalben verbinden. Geplant sei „eine Reise durch die musikalischen Epochen meiner Karriere (in der Vergangenheit und Gegenwart)“, schrieb Swift auf ihren Social-Media-Kanälen.

Vorerst wird diese Reise Swift zwischen März und August 2023 nur durch die USA führen. Für Europa hat sie noch keine Daten bekannt gegeben. „Internationale Termine werden so bald wie möglich bekannt gegeben!", so Swift.

Als Support-Acts nimmt sie vor allem Bands bestehend aus oder mit Frauen mit: Paramore rund um Sängerin Hayley Williams, Phoebe Bridgers, das Schwestern-Trio Haim sowie Girl in Red (die norwegische Sängerin Marie Ulven Ringheim), die Band Muna, die Songwriterinnen Gracie Abrams und Beabadoobee und Rapper Owenn.

„Midnights“ dominiert die Top Ten in den USA

Mit „Midnights“ stellte Swift diese Woche einen Rekord auf: Sie ist die erste Musikerin in der 64-jährigen Geschichte der Billboard-Charts, die zeitgleich die zehn vordersten Plätze belegt. Angeführt wird die Liste von der Single „Anti-Hero“, danach folgen andere Stücke von „Midnights“. Dass das passieren kann, liegt an Streamingdiensten, die in die Charts mit eingerechnet werden: „Midnights“ war am 21. Oktober herausgekommen und hatte angesichts des Nutzeransturms vorübergehend den Streamingdienst Spotify lahmgelegt. Es wurde das innerhalb eines Tages am meisten gestreamte Album in der Geschichte der Plattform.

Ähnlich stark hatte der Rapper Drake vergangenes Jahr die US-Charts dominiert: Im September 2021 waren neun seiner Songs von Album „Certified Lover Boy“ eine Woche lang unter den Top Ten der US-Charts.

(APA/dpa/Red.)