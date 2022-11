So extravagant sind Halloween-Kostüme in Hollywood

(c) NOAM GALAI

Etwas Schminke und eine Scream-Maske? So wird Halloween höchstens in Österreich begangen, Stars und Sternchen übertrumpfen sich schon seit einigen Jahren mit aufwendigen Kostümen, die auf Social Media gekonnt inszeniert werden.

Halloween-Fan Heidi Klum, auch bekannt als „Queen of Halloween“ war auf ihrer traditionellen Kostümparty einmal mehr selbst der aufsehenerregendste Gast. Nach zweijähriger coronabedingter Pause feierte das Supermodel in New York die Rückkehr ihrer berüchtigten Halloween-Party.

Gemeinsam mit Ehemann Tom Kaulitz posierte Klum dabei - kaum erkennbar - als Wurm an der Angel eines Fischers, ein Auftritt, den Klum auch auf der Social-Media-Plattform Instagram stolz präsentierte.

Das letzte Highlight in einer langjährigen Entwicklung, die nicht nur an Klum, sondern auch vielen weiteren Hollywoodstars und Prominenten zu beobachten ist. Die Verkleidungen anlässlich des Gruselfests sind über die Jahre nicht nur deutlich professioneller, sondern auch zahlreicher geworden. Mittlerweile zeigen sich die verkleideten Stars auch schon mal in zwei oder drei Kostümen pro Anlass.

Zu Klums Feier in New York war übrigens auch österreichische Prominenz geladen: Designerin Marina Hörmanseder verkleidete sich gemeinsam mit Model Alex Mariah Peter als Cruella de Vil und 101 Dalmatiner.

Inspiration in Film, Fernsehen und Populärkultur fanden auch zahlreiche weitere Prominente. So verkleidete sich Sängerin Lizzo gleich zweimal, einmal in grünem Kleid und blauer Haarpracht als Kultfigur Marge Simpson und einmal als die nicht minder berühmte Miss Piggy - auf die berühmten Satin-Handschuhe der Figur verzichtete sie zeitweise, Vorlage war nämlich ein Aktfoto der Dame.

Eine weitere Interpretation der Figur der Marge Simpson lieferte Rapperin Cardi B, auch wenn sie das grüne Schlauchkleid gegen ein mehr ihrem Stil entsprechendes Korsett eintauschte.

Halloween bei den Kardashians

Die Kardashians, die üblicherweise nicht nur an Halloween mit Outfits zum Gruseln bringen, begingen freilich auch den 31. Oktober mit der erwarteten Portion Extravaganz. Unternehmerin Kylie Jenner, die jüngste des Geschwister-Clans, verkleidete sich als Spacegirl, als die in den USA bekannte Kunstfigur Elvira, sowie als Frankensteins Braut und zu guter Letzt als blaues Alien. Ihre ältere Schwester, Supermodel Kendall Jenner, zeigte sich etwas bunter:

Sie mimte zuerst die Cowboy-Stoffpuppe Woody aus den Toystory-Filmen und danach eine Gurke - eine witzige Referenz auf eine der Szenen der Reality-TV-Serie „The Kardashians“, die im Internet für Spot sorgte. Darin stellte sich die 26-jährige beim Schneiden einer Gurke so ungeschickt an, dass ihre Mutter, Kris Jenner, ihr zu Hilfe eilen musste.

Deutlich gruseliger legten Kourtney Kardashian und Ehemann Travis Barker ihr Paarkostüm an. Die beiden waren unter anderem als die Horrorpuppe Chucky sowie deren Braut verkleidet. Im Übrigen dienten die beiden auch selbst als Vorlage für das ein oder andere Kostüm.

Kim Kardashian verkleidete nicht nur die nächste Generation der Familie, ihre Kinder North, Saint, Chicago und Psalm posierten als „The Icons“ Aaliyah, Snoop Dogg, Sade und Eazy-E, sondern natürlich auch sich selbst.

Von Kopf bis Fuß in blauer Farbe und hautengem Latexkostüm trat sie als Mystique, eine Figur aus dem Marveluniversum, auf.

Unter anderem wurde ein Zusammentreffen mit Diddy auf Social Media dokumentiert, der in einer von Heath Ledger inspirierten Joker-Verkleidung Angst und Schrecken verbreitete.

Gleich in verschiedensten Kostümen präsentierten sich Megan Fox und Ehemann Machine Gun Kelly (bestimmt kam seine eigens kreierte Nagellackmarke zum Einsatz). Mit der Bildunterschrift „Sind das überhaupt Kostüme?“ imitierten die beiden auf Instagram ein weiteres Promipärchen, nämlich Pamela Anderson und Tommy Lee. Als weitere Kostümierung wählten die beiden eine groteske Kombination mit christlichem Bondage-Outfit.

Deutlich klassischer hielt es Harry Styles, der sich als Danny Zuko aus dem Kultmusical „Grease“ verkleidete.

(red)