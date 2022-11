Millioneninvestment für Amazon-Verteilzentrum südlich von Graz

Nach drei Verteilzentren rund um Wien und einem in Klagenfurt entsteht in Premstätten südlich von Graz ein fünfter großer Amazon-Standort in Österreich.

Nach drei Verteilzentren rund um Wien und einem in Klagenfurt entsteht in Premstätten südlich von Graz ein fünfter großer Amazon-Standort in Österreich. Die offizielle Baustellen-Eröffnung war am Mittwoch, gebaut wird allerdings schon seit Ende September, so Markus Gollob, Country Manager der VGP in Österreich. Die VGP Gruppe ist Entwickler und Bauherr und wird rund 37 Mio. Euro exklusive Grundstückspreis in die Halle investieren. Sie wird danach an Amazon vermietet.

In rund einem Jahr soll der Standort bereits in Betrieb gehen. Auf dem Grundstück mit einer Fläche von 6,2 Hektar wird bis dahin ein Gebäude mit 11.100 Quadratmetern Bruttogeschoßfläche errichtet. Hinzu kommt ein Parkdeck für rund 670 Fahrzeuge. Die Halle wird die dritte und letzte Ausbaustufe vom VGP Park Graz sein, zwei andere Hallen werden bereits an Magna (für einen Teil der Produktion der G-Klasse, Anm.) sowie an andere Unternehmen vermietet.

Amazon wird ebenfalls nur Mieter der Halle sein, hieß es am Mittwoch. Der Großteil der Investitionskosten entfallen daher auf die VGP. Der Online-Händler muss sich "nur" noch um die Technik und das Innenleben der Halle kümmern. Die Kosten dafür seien vergleichsweise gering, hieß es auf Nachfrage. Genaue Zahlen nannte man allerdings nicht. Ebenso wenig konnte oder wollte man seitens Amazon über das aktuelle oder das geplante Paketvolumen in der Steiermark sagen. Die Zahlen seien zu volatil.

Internationaler Zuzug

Premstättens Bürgermeister Matthias Pokorn (ÖVP), der in

Vertretung der steirischen Wirtschaftslandesrätin Barbara

Eibinger-Miedl (ÖVP) anwesend war, freute sich über den

internationalen Zuzug und sprach vom "besten Industriegebiet der

Steiermark", in das Amazon sich im Ortsteil Zettling niederlasse.

Rund 270 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen im Vollausbau einen

Job am neuen Standort finden. Das Projekt sei übrigens bereits 2019

eingereicht worden.

Mit Amazon habe Pokorn als Bürgermeister vertragliche

Vereinbarungen geschlossen, um den erwarteten Verkehr weitgehend aus

der Gemeinde auf die nahe Pyhrnautobahn (A9) zu bringen. Miriam

Enzi, Regionalleiterin Österreich von Amazon Logistics, bestätigte

dies: "Wir wollen gute Nachbarn sein." Für Amazon sei das vorerst

der einzige Standort in der Steiermark. Es sei momentan kein

weiteres Verteilzentrum in der Grünen Mark in Planung.

VGP ist ein europäischer Entwickler, Betreiber und Eigentümer von

Logistik- und Gewerbeimmobilien, wurde 1998 als belgisches

Familienunternehmen in Tschechien gegründet und beschäftigt etwa 380

Mitarbeiter. VGP besitzt und betreibt laut eigenen Angaben Objekte

in 19 europäischen Ländern direkt und über mehrere

50:50-Joint-Ventures. (APA)