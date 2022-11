Wien Modern: Zärtliches Adieu und Gesänge unter Wasser

Das Ensemble Recherche im Konzerthaus - mit Novitäten von Helmut Lachenmann, Kristine Tjøgersen und Annesley Black.

Der Abschied fällt zart, fragil und verletzlich aus. Die Klänge scheinen wegzudriften, nach oben, an die Ränder, in Richtung Stille. Die drei Musikerinnen stoßen leise Ohs und Ahs aus, wischen schräg über die Saiten, sägen liebevoll auf dem Steg, lassen es knacken und schnaufen, schnalzen und hauchen. Doch immer wieder verdichten sich Erinnerungen an tonale oder zumindest motivisch-thematische Musik von einst: wie alte, nicht vollständig abgeschabte Schichten auf einem Palimpsest. Und so fesselt Helmut Lachenmanns neues Streichtrio „Mes Adieux“ 26 Minuten lang.

Dass es einem bei Neuer Musik bisweilen die Schuhe ausziehe, ist ein rein subjektiver Eindruck, den man als solchen nicht widerlegen kann. Dem Publikum von Wien Modern würde die Phrase niemals in den Sinn kommen. Es durfte aber am Dienstag amüsiert feststellen, dass Geigerin Nurit Stark vor dem Lachenmann-Stück aus ihren Stiefeletten geschlüpft war. Doch sie war eine von zwei Einspringern, die diesen fordernden und zugleich besonders lohnenden Festivalabend gerettet haben, weshalb man ihr noch weitaus mehr zugestanden hätte als in Socken zu spielen.