Pekings illegale Polizeistellen fliegen auf

Die Niederlande lässt eine Behördenvertretung schließen, die offenbar von den Chinesen unbemerkt als Polizeistelle geführt wurde.

Die kommunistische Volksrepublik China muss ihre illegalen Polizeibüros in den Niederlanden sofort schließen. Das ordnete der niederländische Außenminister, Wopke Hoekstra, an. Dem chinesischen Botschafter Tan Jian habe Hoekstra auch mitgeteilt, dass diese Polizeibüros „völlig unzulässig“ seien und eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Niederlande sowie des demokratischen Rechtsstaates darstellten.

Zuvor hatten niederländische Medien enthüllt, dass China in Rotterdam, Amsterdam sowie in 46 anderen Ländern derartige illegale Polizeistationen betreibe. Sie seien als „Servicestationen“ getarnt. Jedoch dienten sie dazu, Auslandschinesen zu überwachen, zu bedrohen und sie einzuschüchtern. Dissidenten, die die diktatorische Politik der Kommunisten kritisieren, seien besonders im Visier dieser „Polizeistationen“, heißt es weiter. Auch sollen in diesen Stationen chinesische Führerscheine verlängert und Ehescheidungen geregelt worden sein.

Minister Hoekstra zufolge seien zudem „konsularische Angelegenheiten“ in den „Polizeistellen“ abgewickelt worden: „Aber dafür braucht es die Zustimmung unserer Regierung.“

Auch Berlin fahndet

Die chinesische Botschaft in Den Haag behauptete, sie wisse nichts von der Existenz derartiger Polizeibüros. Ein hochrangiger chinesischer Diplomat der Botschaft war jedoch bei der Gründung des Polizeibüros in Amsterdam anwesend, das geht ebenfalls aus Medienberichten hervor. Auch in Deutschland wird inzwischen von der Polizei nach illegalen chinesischen Polizeibüros gefahndet, berichtet das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“. Ein „Polizeibüro“ soll sich demnach in Frankfurt am Main befinden. In Österreich sind dem Außenamt solche Einrichtungen nicht bekannt.

In niederländischen Medien berichtete ein anonymer Betroffener, er sei nach Protesten vor der chinesischen Botschaft in Den Haag verfolgt worden und habe Morddrohungen erhalten.

(htz)