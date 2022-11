Auto in Traiskirchen mit Badner Bahn kollidiert

Der 62-jährige Lenker wurde verletzt in ein Spital gebracht. Er dürfte vor dem Unfall zu früh losgefahren sein.

Ein Pkw ist am Mittwoch in Traiskirchen (Bezirk Baden) mit einer Garnitur der Badner Bahn kollidiert. Der 62-jährige Lenker des Autos wurde verletzt. Die Insassen des Schienenfahrzeuges blieben unversehrt. Der Mann aus dem Bezirk Mödling war nach Angaben der Polizei vor dem Crash an einer Ampelkreuzung zu früh losgefahren.

Der Zusammenstoß hatte sich gegen 8.30 Uhr ereignet. Der Triebwagen der Badner Bahn wurde von einem unter Aufsicht stehenden Lokführerschüler gesteuert. Eine eingeleitete Notbremsung verhinderte den Unfall nicht.

Nach der Kollision wurde der Wagen des 62-Jährigen gegen ein vor der Ampelkreuzung stehendes Fahrzeug geschleudert. Der verletzte Niederösterreicher wurde per Rettung in das Landesklinikum Baden gebracht.

(APA)