„Athena“: Hat dieser Film in Linz Gewalt gesät?

TikTok-Videos über die Halloween-Ausschreitungen im Linzer Stadtzentrum verweisen auf die Netflix-Produktion „Athena“, ein düsteres Actiondrama aus Frankreich. Wie und warum es die Randale inspirierte.

Morgen wird Linz zu Athena“, konnte man am Tag vor Halloween in einem vielfach gelikten TikTok-Video lesen. Tags darauf stand in einem anderen: „Linz ist Athena geworden.“ Es zeigt vorwiegend junge Menschen, die pfeifend, rufend und gestikulierend über die Linzer Landstraße laufen. Im Hintergrund flackert das Blaulicht eines Polizeiwagens.

Beim lautstarken Spaziergang blieb es nicht: Berichten zufolge kam es am 31. Oktober, dem heurigen Halloween-Montag, zu Ausschreitungen in der Linzer Innenstadt, Gewalt soll sich dabei vor allem gegen Polizeibeamte gerichtet haben. TikTok-Videos, die darauf verweisen, greifen den Hashtag „Athena“ auf. Gemeint ist – wenig überraschend – nicht die griechische Göttin der Weisheit, sondern eine Netflix-Produktion, die als „Inspiration“ für die Eskalation gedient haben soll. Andere, humorige TikToks aus diversen Ländern erläutern ihre angebliche Wirkung: In einem Video sieht man, wie jemand arglos in ein Zimmer geht, um sich den Film anzusehen – und frisch vermummt wieder herauskommt, mit Hammer in der Hand, gleichsam gewaltbereit.