Mailänder Lehrstunde: Salzburgs Jugendstil stößt an seine Grenzen

Anstatt den AC Milan in der Champions League zu überrumpeln, erhält Salzburgs junge Mannschaft beim 0:4 im San Siro eine Lehrstunde. Etwas mehr Routine würde selbst der talentiertesten Mannschaft speziell in Entscheidungsspielen gut tun.

Gut Ding braucht Weile. In Salzburg weiß man davon nicht nur Lieder zu singen, man könnte ganze Alben produzieren. 13 Anläufe, sich für die Champions League zu qualifizieren, scheiterten. Teils krachend und hochgradig peinlich, speziell die Blamage gegen Düdelingen im Sommer 2012 bleibt unvergessen. Das Aus gegen den Luxemburger Amateurverein liegt mittlerweile zehn Jahre zurück, er markierte auch eine Zeitenwende in der Red-Bull-Ära und definierte die Frage neu, wie und mit welchem Spielermaterial dieser Verein Fußball spielen möchte.

Es dauerte zwar noch einige Jahre, bis die Räder ineinandergriffen, seit mittlerweile vier Saisonen ist Salzburg aber Stammgast in der Königsklasse. Und man läuft nicht nur mit, nein, man spielt mit. In jeder der vier Saisonen erarbeitete sich das Team einen Showdown am sechsten Spieltag um den Aufstieg ins Achtelfinale. Was gegen den FC Liverpool 2019 (0:2) und Atlético Madrid 2020 (0:2) nicht gelang, glückte gegen den FC Sevilla 2021 (1:0).