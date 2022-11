Wiener Eistraum findet in verkleinerter Form statt

Der alljährliche Eislaufplatz am Wiener Rathausplatz stand aufgrund der hohen Energiepreise längere Zeit auf dem Prüfstand. Die Fläche wird heuer um 1000 m² kleiner sein.

Längere Zeit stand er wegen der hohen Energiepreise auf dem Prüfstand, nun gibt es Klarheit: Der Eistraum am Wiener Rathausplatz findet „nach derzeitigem Stand" statt. Allerdings wird der Eislaufplatz in dieser Saison kleiner sein als in den letzten Jahren - statt 9500 m² 8500 m². Das berichtet Wirtschafts-Stadtrat Peter Hanke (SPÖ) am Donnerstag.

Während des alljährlichen Christkindlmarktes gibt es ihn wieder in verkleinerter Form (3000 m²). Von 19. Jänner bis 5. März kann man dann am großen Eistraum eislaufen.

(Red.)