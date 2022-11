Infotag der FH Oberösterreich am 11. November

Einblicke. Studieninteressierte sind am 11. November 2022 von 9 bis 17 Uhr herzlich eingeladen, die vier Standorte der FH Oberösterreich vor Ort zu erkunden.

Die Fakultäten in Hagenberg, Linz, Steyr und Wels bieten am Infotag umfassende Infos zum vielfältigen Studienangebot und Einblicke in das Studierendenleben. Die konsequente, praxisorientierte Ausrichtung der 71 Studiengänge und das internationale Netzwerk der FH OÖ bieten hervorragende Karriereaussichten und die Möglichkeit, weltweit Kontakte zu knüpfen.

Fakultäten präsentieren sich

Der FH OÖ Campus Hagenberg stellt sein umfangreiches, vielfach top geranktes Studienangebot in den Bereichen Informatik, Kommunikation und Medien nicht nur in Vorträgen vor. Zahlreiche Lehrveranstaltungen aus den 22 Bachelor- und Masterstudiengängen können besucht werden und vermitteln einen tieferen Einblick in Studieninhalte und Projekte. Studierende, Professor*innen und Mitarbeiter*innen stehen für persönliche Beratung zur Verfügung und beantworten Fragen rund um das Studium und Studierendenleben in Hagenberg. Es gibt zudem die Möglichkeit, an Campustouren teilzunehmen und so die top ausgestatteten FH-Gebäude mit ihren Speziallaboren und Studios zu erkunden.

Am FH OÖ Campus Linz für Medizintechnik und Angewandte Sozialwissenschaften finden im gesamten Aulabereich Beratungsgespräche für die Studiengänge der drei Departments Medizintechnik, Gesundheits-, Sozial- und Public Management sowie Soziale Arbeit mit Professor*innen und teilweise auch mit Studierenden statt. Zusätzlich bietet die Fakultät auf der Homepage eine virtuelle Führung durch die medizintechnischen Labore an. Themen wie Biomechanik, Simulation in der Chirurgie oder Biomedizinische Mikroskopie können so auch visuell erfasst werden.

Beim FH OÖ Campus Steyr dreht sich alles rund um die Themen Wirtschaft, Management und Digitalisierung. Vorträge, Campus-Führungen, persönliche Beratung sowie Open Lectures und Workshops geben allen Interessierten spannende und individuelle Einblicke zu Studieninhalten und Karriereperspektiven. Zusätzlich zu den allgemeinen Studiengangsvorträgen gibt es auch spannendes Insider-Wissen mit Tipps und Tricks zum Aufnahmeverfahren, das Auslandssemester oder Nachhaltigkeit und die Zukunft im Metaversum. Wer den Campus zwischendurch allein mit dem Handy erforschen möchte, lernt bei der Campus-Quest die schönsten Plätze kennen, kann Rätsel lösen und auch etwas gewinnen.

Bei den Campustouren kann das Campus-Gelände erkundet werden. (c) Hannes Ecker

Auch der FH OÖ Campus Wels präsentiert sich mit einem attraktiven Infoangebot. Interessenten können sich in Vorträgen über alle Welser Studiengänge informieren, sowie sich von Studierenden beraten lassen und spannende, offene Lehrveranstaltungen aus allen Welser Fachbereichen besuchen. Zusätzlich werden viele weitere faszinierende Ausstellungsstücke und Informationen rund um das Studieren angeboten. Bei einigen Studiengängen am Campus Wels ist ein Einstieg für facheinschlägige HTL-Absolvent*innen ins 2. Semester mit Studienbeginn März möglich. Tipp: Infotag nutzen, beraten lassen und rasch bewerben!

Studieren ohne Matura

Auch die Themen Studieren ohne Matura und Weiterbildung kommen nicht zu kurz: Im Center of Lifelong Learning (CoL3) werden flexible, zukunftsorientierte und moderne Bildungsformate angeboten, die Studien- und Bildungsinteressierte auf neue und innovative Karrierefelder vorbereiten!

Informationsmöglichkeiten werden an den einzelnen Fakultäten entweder als Kurzvortrag oder an Infoständen angeboten.