Drei Polizisten bei Messerattacke in Jerusalemer Altstadt verletzt

Die israelische Polizei im Einsatz in der Jerusalemer Innenstadt.

Der palästinensische Angreifer wurde getötet. Die israelische Armee hebt indes die Abriegelung von Nablus im Westjordanland auf.

Drei Polizisten sind bei einer Messerattacke in der Jerusalemer Altstadt verletzt worden. Der mutmaßlich palästinensische Angreifer sei erschossen worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Mann soll sich demnach zuvor im muslimischen Viertel verdächtig verhalten haben und von den Beamten befragt worden sein. Dabei habe er einen der Polizisten mit dem Messer angegriffen.

Zudem seien zwei weitere Sicherheitskräfte bei dem Angriff verletzt worden - einer davon nach Angaben des Rettungsdiensts Zaka versehentlich durch Schüsse, die auf den Attentäter abgefeuert wurden.

Nablus nicht mehr abgeriegelt

Die israelische Armee hob unterdessen eigenen Angaben zufolge die wochenlange Abriegelung der Stadt Nablus im Westjordanland auf. Nach einer Bewertung der Lage im Westjordanland "wurde beschlossen, dass die allgemeine Abriegelung der Ein- und Ausgänge von Nablus aufgehoben werden sollte", teilte die israelische Armee am Donnerstag mit. Ein Militärsprecher erklärte gegenüber AFP, die Abriegelung sei um 4 Uhr morgens (3 Uhr MEZ) aufgehoben worden.

Nach einer Serie anti-israelischer Angriffe militanter Palästinenser von der bewaffneten Gruppierung "Höhle des Löwen" von Nablus aus hatte die israelische Armee ihr Vorgehen rund um die Stadt verschärft. Nach Armeeangaben war die Gruppierung im Oktober für etwa 20 Angriffe auf israelische Soldaten und Zivilisten verantwortlich, Mitte Oktober bekannte sie sich zu einem tödlichen Angriff auf einen israelischen Soldaten in der Nähe der Siedlung Shavei Shomron.

Spannungen nehmen zu

Die Spannungen im besetzten Westjordanland und Ost-Jerusalem haben in den vergangenen Monaten erneut zugenommen. Immer wieder kommt es zu Anschlägen sowie Auseinandersetzungen zwischen dem israelischen Militär und Palästinensern. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Ramallah wurden dieses Jahr bereits mehr als 135 Palästinenser in Zusammenhang mit Militäreinsätzen, bei Zusammenstößen oder eigenen Anschlägen getötet. Es gibt zudem zunehmend Berichte über Gewalt israelischer Siedler gegen Palästinenser.

Am Dienstag hatte Israel ein neues Parlament gewählt. Dabei schaffte es ein rechtsextremes Bündnis erstmals auf den dritten Platz. Die Religiös-Zionistische Partei von Bezalel Smotrich und Itamar Ben-Gvir strebt unter anderem an, das Westjordanland zu annektieren.

Israel hatte 1967 im Sechstagekrieg unter anderem das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert. Die Palästinenser wollen sie für einen eigenen Staat Palästina - mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt. Der Friedensprozess zwischen Israel und den Palästinensern liegt seit 2014 brach.

