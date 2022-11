Am Weg, Experience-Champion zu werden

Wie MediaMarkt den Consumer-Electronics-Handel zukunftsfähig gestaltet.

Seit mehr als 30 Jahren ist MediaMarkt in Österreich vertreten und hat sich längst den Platz an der Spitze der heimischen Elektronikhändlerbranche gesichert. Unter den zahlreichen Erfolgsfaktoren sticht vor allem einer hervor: der unermüdliche Anspruch nach Innovation und Weiterentwicklung. Auch in Anbetracht der aktuellen Umbrüche und Veränderungen der Kundenbedürfnisse und Konsumgewohnheiten sowie neuer globaler Trends und Dynamiken, welche die Branche prägen, verfolgt ­MediaMarkt eine klare Haltung. „Wir bei MediaMarkt sehen diese Herausforderungen vor allem als Chancen. Sie geben uns die Möglichkeit, unser bewährtes Erfolgskonzept in puncto Zukunftsfähigkeit zu hinterfragen und weiterzuentwickeln. Natürlich erfordert es auch unternehmerischen Mut, um innovative Wege zu beschreiten. Dies haben wir in der Vergangenheit oftmals bewiesen und so gehen wir auch in Richtung Zukunft“, so Alpay Güner, CEO von MediaMarkt.

Dabei sind vor allem die Digitalisierung in allen Lebensbereichen und die Nachhaltigkeit, die immer stärker ins Bewusstsein rückt, die großen Zugpferde. Aber auch der Anspruch des „Instant Shoppings“, also unbeschränkte Auswahl und Verfügbarkeit sowie Flexibilität, zählt zu den treibenden Faktoren dieser Veränderungen. Nicht zuletzt ist es die Urbanisierung, die verdeutlicht, dass den Städten ohne stationären Handel ein wesentliches Charakteristikum fehlen würde.

Klare Zielsetzung

Bei MediaMarkt antwortet man auf diese Herausforderungen mit einer klaren Vision: das erfolgreiche Handelsmodell weiterzuentwickeln und mit „Experience Electronics“ als neuer Kategorie innovative Maßstäbe zu setzen. Das Ziel: „Experience-Champion“ der Branche zu werden. ­MediaMarkt kann sich auf diesem Weg auf bewährte Säulen stützen. „An erster Stelle sehen wir exzellentes Omnichanneling als entscheidenden Faktor. In dieser Kategorie sind wir bereits führend unterwegs, ruhen uns darauf aber nicht aus, sondern entwickeln unser Modell weiter“, so Güner. In der nahtlosen Verzahnung von stationären Märkten und Onlinewelten steht die Optimierung der Customer Journey im Fokus, um den Kunden bestmöglich einzubeziehen. Vorangetrieben wird dies vom hohen Serviceanspruch. So wünschen sich Kunden etwa immer schnellere Zustellmöglichkeiten für Produkte, weshalb verstärkt an Expresslieferungen gearbeitet wird.

Mit Marketplace am Puls der Zeit

Auch mit der Einführung von Marketplace geht MediaMarkt einmal mehr einen Schritt voraus und setzt einen neuen Meilenstein in der Entwicklung des Omnichannelmodells. Seit Anfang Oktober ist der Marketplace in Österreich in Betrieb. Durch die Einbindung neuer Händler in den Onlineshop entsteht ein beachtlicher Mehrwert für die Kunden, die damit auf einen Klick auf eine noch größere Auswahl zugreifen können. Außerdem wurde das Sortiment um weitere Kategorien im CE-Segment erweitert. Für Kunden bleibt das Onlineeinkaufserlebnis nahtlos. Das Konzept ist international bereits erfolgreich im Einsatz.

Die Stores von morgen

Zweifelsohne wird der stationäre Handel auch in Zukunft ein elementarer Bestandteil von MediaMarkt bleiben, da hier die Kundennähe sowie die Beratungs- und Servicekompetenz besonderes Augenmerk bekommen. Basierend auf einem internationalen Konzept werden die über 50 Standorte in den kommenden Monaten und Jahren sukzessive modernisiert. Der Fokus wird dabei ganz auf die Bedürfnisse der Kunden gelegt, dies ist allen vier Formaten gemein.

So stehen beim Core-Format die Verfügbarkeit und Beratung im Zentrum. Bereits heute sind fast alle MediaMärkte in Österreich diesem Format zuzurechnen.

Mit dem Lighthouse-Format rücken Inspiration und Schauraumcharakter in den Mittelpunkt. Es ist das Aushängeschild von MediaMarkt und mit dem Anfang Oktober auf der Mariahilfer Straße eröffneten Tech-Village gibt es nun auch in Österreich den ersten Vertreter.

Beim Smart-Konzept stehen Nähe und Omnichannelerlebnis im Zentrum. Dafür werden aktuell passende Standorte in

Österreich evaluiert.

Österreich evaluiert. Ein in Ungarn bereits bewährtes Format, Xpress, schließt den Kreis. Hier bekommen Kunden bequem und einfach in zentralen und stark frequentierten Lagen ein ausgewähltes Sortiment präsentiert. Ein wesentlicher Punkt dieses Formats ist die Strukturierung. Durch die standardisierten Formate wird die Steuerung und Planung deutlich einfacher und besser. Die Märkte können sich somit auf das Wesentliche konzentrieren – den Kunden!

Es wird expandiert

„Der Kunde steht im Mittelpunkt – ummantelt von wichtigen Faktoren wie Auswahl, Verfügbarkeit, Service, Beratung und Erlebnis. Wir sind ein Unternehmen von Menschen für Menschen, weswegen wir uns stark auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konzentrieren, denn sie sind das Tor zu glücklichen Kunden“, betont Güner. Der Ausbau des flächendeckenden Marktnetzwerkes ist ­MediaMarkt ein besonderes Anliegen, so ist die haptische Komponente – das Sehen und Ausprobieren von Elektronikprodukten – nach wie vor ein wichtiges Entscheidungskriterium. Unter ständiger Beobachtung des Marktes und Evaluierung der Besucherfrequenzen hält man Ausschau nach neuen Standorten. So fielen auch Eisenstadt und Leibnitz in den Fokus. Mit den neuen Märkten investiert MediaMarkt in zentrale, höchstattraktive Lagen, inmitten von wachsenden Regionen. Eröffnen werden beide Märkte nach Plan im Frühjahr 2023 – hochmodern, mit allen Trends und spannenden Themen.

