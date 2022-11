Warum Salzburg in der Fremde schwächelt

Um auswärts in Entscheidungsspielen wie gegen Milan zu bestehen, fehlt es Salzburg an Erfahrung und Qualität.

Die Statistiker hatten Salzburgs Fußballern schon vor dem Anpfiff im San Siro schlechte Chancen auf den Einzug in das Champions-League-Achtelfinale zugeschrieben. Der Grund: Tritt Österreichs Meister im Europacup auswärts an, sind Erfolgserlebnisse eine Rarität. So gesehen kam die Niederlage beim AC Milan nicht überraschend, sehr wohl aber ihre Höhe (0:4).

Seit vier Saisonen spielt Salzburg nun schon im Konzert der Großen mit, von den 13 Begegnungen auf fremden Terrain konnten jedoch nur zwei gewonnen werden. Eine magere Ausbeute. Und die bezwungenen Gegner, KRC Genk und Lok Moskau, zählen nicht zu den klingendsten Namen des Weltfußballs.