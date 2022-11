Erfolgskonzept: MediaMarkt Tech-Village

Vor kurzem eröffnete im Gerngross auf der Mariahilfer Straße das erste MediaMarkt Tech-Village Österreichs.

Das internationale Store-Format war bis dato nur in Mailand, Rotterdam, Rom, Berlin und Madrid vertreten. Das neue Tech-Village steht für ein einzigartiges Technik- und Erlebnisparadies und eröffnet eine neue Dimension des Shoppings. Christoph Dietrich, COO von MediaMarkt

Österreich bestätigt: „Dass das Lighthouse ein internationales Erfolgsformat ist, beweisen uns jetzt schon Märkte in anderen Ländern. Dort zeigen die Erfahrungen, dass dieses Konzept ein Frequenzbringer ist und bei den Kunden hervorragend ankommt. Jetzt ist auch Wien dafür bereit.“

Innovatives Design

Das neue Konzept zeichnet sich durch einen innovativen Showroomcharakter aus. So warten nun auf über 5300 Quadratmetern, die sich auf zwei großzügigen Ebenen erstrecken, die neuesten Technikhighlights und -innovationen. Das Tech-Village wurde durch den renommierten Architekten Fabio Novembre gestaltet und ist einer italienischen Piazza nachempfunden. Herzstück sind die 24 Brand- und drei Themenboutiquen, die sich um zwei großflächige Marktplätze gruppieren. Dadurch entsteht für den Kunden eine außergewöhnliche Einkaufsatmosphäre. Experience-Zonen in jedem Stockwerk steigern durch laufend wechselnde Ausstellungen und spannende Events den Erlebnisfaktor. Ein weiteres Highlight ist die „Baristabar“, eine Kaffeebar, die zum Genuss feinster Kaffeespezialitäten einlädt. Abgerundet wird diese neue Form des Einkaufens von einem weitläufigen Servicebereich und der großen Smartbar, an der Reparaturen rasch, professionell und mit höchster Qualität durchgeführt werden. Damit entspricht

MediaMarkt dem eigenen Anspruch nach exzellentem Service. „Der Service an der Technik ist der Service für den Kunden“, betont auch Dietrich.