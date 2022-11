Service-Offensive mit voller Kraft vorantreiben

Der Servicegedanke ist in der Unternehmensphilosophie von

MediaMarkt fest verankert und zugleich ein klares Unterscheidungsmerkmal zum Online-only-Handel.

Seit vielen Jahren verfolgt MediaMarkt deshalb den Ansatz, Kunden entlang des gesamten Kaufprozesses umfassend zu begleiten und erweitert seine Kompetenzen diesbezüglich laufend. Dieser 360-Grad-Serviceansatz beginnt bei der persönlichen Beratung durch die Experten in den Märkten, zieht sich über die lückenlose Vernetzung von stationärem und Onlineangebot, damit der Kunde Technik shoppen kann, wann, wo und wie er will, und schließt Klassiker wie Lieferung, Installation, sowie Garantie- und Finanzierungspakete mit ein.

Smartbars – Service im Fokus

Einen besonderen Schwerpunkt legt MediaMarkt zudem auf Startklar- und Reparaturservices, die unter anderem an den Smartbars direkt in den Märkten schnell und unkompliziert von ausgebildeten Technikern umgesetzt werden. Beim Startklar-Service wird dem Kunden so der Start mit dem neu gekauften Produkt erleichtert. Sei es das Einrichten des neuen Smartphones, die Inbetriebnahme des E-Scooters oder die Kalibrierung des neuen TV-Geräts. Ist mal etwas kaputt, steht an erster Stelle der Versuch, das Produkt zu reparieren. Versierte Techniker reparieren Smartphones diverser Marken.

Express als Kundenwunsch

Als Branchenvorreiter setzt MediaMarkt zudem mit der Einführung der „Click & Collect Express“-Option neue Standards. Konnten Kunden bis dato beim Kauf im Onlineshop mit der Option Click & Collect Express ihren Tech-Einkauf in rund 60 Minuten im nächsten MediaMarkt abholen, so sind bestellte Waren nun innerhalb von nur 30 Minuten abholbereit. Diese Expressabholung ist ein Novum und unterstreicht die Vorreiterrolle der Nummer 1 in Sachen Consumer Electronics.

Parallel dazu gibt es für Kunden bereits die Möglichkeit, sich bestellte Produkte am nächsten Tag liefern zu lassen. In Planung ist zudem die Option „Same Day Delivery“, mit der MediaMarkt einmal mehr seinen Serviceanspruch in puncto Zustellungsgeschwindigkeit auf ein neues Level hebt.