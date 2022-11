Giftiger Smog schnürt Einwohnern von Indiens Hauptstadt die Luft ab

Feinstaub sorgt für in Neu Delhi für erhöhtes Gesundheitsrisiko - mit Werten, die über dem Zigfachen des empfohlenen Höchstwerts liegen. Im Idealfall sollen Bewohner der Region zu Hause bleiben. Eltern fordern, die Schulen zu schließen.

Der Rauch von tausenden Feuern auf abgeernteten Feldern hat Indiens Hauptstadt am Donnerstag in giftigen Smog gehüllt. Nach Angaben des internationalen Unternehmens zur Überwachung der Luftqualität, IQAir, lagen die Feinstaubwerte in der Luft bei 588 pro Kubikmeter und damit 40 Mal über dem Tageshöchstwert der Weltgesundheitsorganisation (WHO). IQAir stufte die Luftverschmutzung als "gefährlich" ein. Ein Wert von über 400 beeinträchtigt gesunde Menschen und hat nach Angaben der Bundesregierung schwerwiegende Auswirkungen auf Menschen mit bestehenden Krankheiten. In einigen Gegenden der Stadt lag der Index über 800, so die Daten des Delhi Pollution Control Committee.

Ein grauer Schleier hing in der Früh über der Millionenmetropole Neu Delhi. Der Polizist Hem Raj sagte, es sei "die schlimmste Zeit, um sich draußen aufzuhalten". Beim Aufwachen fühle er sich müde und lethargisch, tagsüber dann "tränen die Augen und kratzt der Hals". Eltern und Umweltschützer forderten in den sozialen Medien die Schließung der Schulen.

Jeden Winter vermischen sich die kühle Luft, der Rauch der von den Bauern nach der Ernte abgebrannten Felder und die Abgase von Industrie und Verkehr in der Hauptstadtregion zu einem gesundheitsschädlichen Cocktail.

Experten machen die Luftverschmutzung für tausende verfrühte Todesfälle in Neu Delhi und Umgebung verantwortlich. "Ich weiß, dass Kinder nicht für euch stimmen, aber trotzdem, fordert alle Stadtminister von Delhi (Hauptstadtregion) auf, sofort alle Schulen zu schließen", schrieb die Umweltaktivistin Vimlendu Jha auf Twitter. "Es ist nicht NORMAL, 500+ AQI einzuatmen, nicht für unsere Kinder, wo jedes dritte Kind bereits eine Lungenschwäche hat."

„Verbrechen gegen die Menschheit"

"Was mit der Luftverschmutzung in Delhi geschieht, ist nichts anderes als ein Verbrechen gegen die Menschheit", schrieb der Autor und Prominente Suhel Seth auf Twitter. Es fühle sich auch niemand dafür verantwortlich, moniert Setz.

Der oberste Politiker von Delhi, Arvind Kejriwal, dessen Partei auch im Bundesstaat Punjab regiert, wo das Abbrennen der Felder weit verbreitet ist, sagte auf Twitter, dass "die Menschen in Punjab und Delhi alle Maßnahmen auf ihrer Ebene ergreifen“, um die Umweltverschmutzung zu bekämpfen.

Die indische Hauptstadt stoppte diese Woche die meisten Bau- und Abrissarbeiten, um die Staubverschmutzung einzudämmen. Die Einwohner der Stadt werden gebeten, Auto- und Motorradfahrten, wenn möglich, zu meiden oder Fahrgemeinschaften zu bilden. Auch Home-Office wird empfohlen.

(APA/AFP/Reuters)