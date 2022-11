Kind findet in Wien Sprenggranate und nimmt sie mit nach Hause

Der Vater erkannte das Kriegsrelikt und rief die Polizei. Ein Experte konnte Entwarnung geben. Die Granate hatte keinen Zünder.

Ein Kind hat am Mittwoch in einem Wald in Wien-Liesing eine alte Sprenggranate gefunden und mit nach Hause genommen. Der Vater erkannte den Metallgegenstand daraufhin als Kriegsrelikt, ließ ihn im Garten liegen und verständigte die Polizei. Ein sprengstoffkundiger Beamter konnte dann Entwarnung geben, da die Granate keinen Zünder hatte. Vorsorglich waren auch Wiener Berufsrettung und Berufsfeuerwehr im Einsatz, berichtete die Polizei und warnte vor solchen Funden.

"Wenn Sie sprengstoffverdächtige Gegenstände oder Kriegsmaterial auffinden, merken Sie sich den Auffindungsort und begeben Sie sich in eine sichere Distanz. Rufen Sie unverzüglich den Notruf 133", rät die Polizei. Sprengstoffverdächtige Gegenstände und Kriegsmaterial dürfen nicht bewegt oder manipuliert werden.

(APA)