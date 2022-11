Testessen: zwei Mal überrascht im Siebten

Herr Brenner isst im siebten Bezirk und wird zwei Mal überrascht – einmal rührend und einmal genial.

Da steht also ein Tischchen mit Karte, Kerze und Kürbis auf der Straße, das in dem durch U-Bahn-Bauten vereinsamten Abschnitt der Kirchengasse die Kunden in das süße Lokal namens Laimgrube locken soll. Die hätte ich zwar in Mariahilf und nicht in Neubau verortet, aber so kleinlich sind wir nicht. Wobei: Hier in Wien Neubau und anliegend sind die heikelsten Lokalbesucher zu Hause. Ich bin da nicht so, ich würde schon aus Mitleid und als Unterstützung für das kleine Unternehmen in das verwinkelte Bar-­Restaurant gehen, Negronis und Sprizz-Drinks bestellen. Zumal das Beispiel Schule macht und uns später zwei Tische folgen. Die Gerichte haben rührend lustige Namen wie „Sisi tanzt“: Sisi ist dann offenbar die Maishendlbrust, die gegrillten Salatherzen sind die Tanzpartner, die fast noch knusprige Hühnerhaut, die Benito-Flocken und der Parmesan die Ball-Accessoires. Oder umgekehrt. Das Beef Tatar ist gut, wenn auch fast zu ­cremig. Keine Ahnung, warum, aber als Tagesgericht gibt es noch eine kleine gegrillte Taube, die ich hier am wenigsten erwartet hätte. Der freundliche Koch, der nach eigenen, wunderbar ehrlichen An­­gaben schon fast überall in Wien gekocht hat, grillt den Vogel und liefert so wirklich gute Bruststücke. Sonst schmeckt es hier recht konventionell, die „Feurige Symbiose“ entpuppt sich als mit Couscous gefüllter Spitzpaprika und Löwenzahn­honig, aber nicht als feurig. Unter „Nach Gabriels Geschmack“ wird eine mit Sauerrahm und Zitronen marinierte gebackene Hühnerbrust serviert.

Im nächsten Lokal am Spittelberg erwartet einen das Gegenteil: Im neuen Stanko & Tito sind freie Tische Mangelware, Reservieren ist unumgänglich. Max Stiegl, der das Restaurant für Helena Rams­bachers und Hans Peter Haselsteiners kleine Kulinarik-Hotel-Gruppe konzipiert hat, ist ein genialer Wurf am alten Spittelberg gelungen. Eine kleine Speisekarte führt durch günstig kalkulierte kroatisch-balkanische Klassiker und Kreationen wie süß-scharfe Käferbohnen und Zwetschken (Poncgar) oder eine göttlich aromatisch abgestimmte Sataraš, eine Terrine mit Auberginen, Paprika, anderem Wiener Gemüse sowie einer großzügigen Hand Meersalz. Der slowenische Küchenchef Tomaž Fink hat schon bei der wunderbaren Ana Roš gekocht, jeder einzelne Gang macht Freude für Auge und Gaumen, etwa die Sarma (Krautrouladen) mit Kartoffeln. Wenn sie in Dalmatien alle so kochen würden . . . Einzige Anregung: Bitte die großartigen Ćevapčići auch ohne die Riesenflade servieren lassen! Man will schließlich noch mehr bestellen. Jedenfalls kann man das Konzept sofort in andere Großstädte ausrollen. Es ist schlicht genial.