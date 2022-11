Oberbank AG: So gelingt Green Finance

Das Thema Nachhaltigkeit ist längst Teil der Unternehmensstrategie der Oberbank. Wir wollen hier Vorreiter sein und dass uns das auch gelingt, bestätigt unser ISS ESG-Prime Rating. Wir haben Prime Status, das heißt die Oberbank gehört zu den besten in der Branche. Wir haben klare Nachhaltigkeitsziele definiert und berichten transparent und nachvollziehbar jährlich in unserem Nachhaltigkeitsbericht.

Damit uns das gelingt haben wir kräftig investiert, entsprechende Ressourcen aufgebaut und unsere MitarbeiterInnen einerseits im Firmenkunden- und Wertpapiergeschäft und andererseits auch alle zentralen MitarbeiterInnen umfassend ausgebildet. On Top sorgt eine eigene ESG-Unit dafür, dass wir bei diesem zentralen Thema vorankommen. Machen Sie sich doch selbst ein Bild!

Die größte Herausforderung für die Oberbank, als unabhängige Regionalbank, ist das Firmenkundengeschäft. Unternehmen bewirken naturgemäß CO2 Emissionen. Wir als Bank müssen unser Kreditportfolio dekarbonisieren. Wir sind gerade dabei zu berechnen wieviel CO2 aufgrund unserer Kredite verursacht wird, die Ergebnisse fließen in eine Roadmap, bis wann unser Kreditportfolio klimaneutral – im Einklang mit dem Pariser Klimaziel – wird.

Bei unseren FirmenkundInnen orten wir aktuell verschiedene Geschwindigkeiten. Die großen Unternehmen sind hier längst auf Kurs. Bei den kleineren und mittleren Unternehmen sehen wir hoch ambitionierte, aber auch viele, die sich noch nicht bewusst sind, was auf sie zukommt. Hier müssen wir klar den Sinn vermitteln und die Chancen aufzeigen! Wie etwa in der geförderten Investitionsfinanzierung - insbesondere bei den Umweltförderungen sind die Fördertöpfe gut gefüllt! Zusätzlich starten wir für unsere FirmenkundInnen in Kürze mit dem Online Nachhaltigkeits-Check, der eine Standortbestimmung und erste Handlungsempfehlungen liefert.

Im Privatkundengereich ist unsere Produktwelt neu, modern und grün. Praktisch alle neu eröffneten Konten sind be(e) green Konten. D. h. Wir finanzieren in Höhe der Kontoeinlagen nachhaltige Projekte, die Konten werden rein digital abgewickelt und für jedes Konto wird 1 m2 Blühfläche als Futter für die Bienen angelegt. Im Wertpapiergeschäft haben wir die neuen Vorschriften genutzt, um unseren Qualitätsanspruch hinsichtlich Beratung und Produktauswahl noch einmal zu schärfen. Wir bieten für jeden Risikoappetit auch eine nachhaltige Lösung an, also von der grünen Anleihe über Investmentfonds bis zur Vermögensverwaltung.

Mit Knowhow und modernen, nachhaltigen Produkten stehen wir unseren KundInnen zur Seite und begleiten sie erfolgreich bei ihrer nachhaltigen Transformation.

Die Oberbank setzt natürlich auch selbst Maßnahmen, um sich im Bereich der Betriebsökologie stetig weiterzuentwickeln. Das umfasst alle Bereiche, wie z.B. die Mitarbeitermobilität oder auch den eigenen Energieverbrauch. Zuletzt hat uns auch die WWF Bankenstudie 2022 der Oberbank im österreichischen Branchenvergleich ein gutes Zeugnis ausgestellt. Unsere Strategie im Bereich Klima wird sogar als „richtungsweisend“ beurteilt.

Wie jede große Veränderung birgt auch das Thema Nachhaltigkeit jede Menge Chancen und die gilt es zu nutzen!