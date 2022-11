Katar kauft sich wohlgesonnene „Fußballfans“

Gratis Flug, Aufenthalt und Tickets für positive Postings, so lautet das Tauschgeschäft.

Doha. Das Organisationskomitee der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar bezahlt nach einem „Sportschau“-Bericht ausgewählten Fans Reisen zum am 20. November beginnenden Turnier damit sie dort und in den Sozialen Netzwerken für gute Stimmung sorgen. Flüge, Unterkünfte und ein Taschengeld sind demnach für Teilnehmer des so genannten „Fan Leader Network“ inklusive. „Diese Leute darf man nicht als repräsentative Fanvertreter betrachten, sondern höchstens als freiwillige Helfer für die Fifa und das Organisationskomitee“, sagte Martin Endemann vom europäischen Fan-Bündnis Football Supporters Europe.

Nachfragen zu den Details beantwortete das WM-Organisationskomitee auf Anfrage der ARD nicht. Ein Sprecher habe mitgeteilt, dass die Fans „ein unbezahltes Ehrenamt“ einnehmen würden, hieß es in dem Bericht. Rund 450 Fans aus 59 Ländern seien beteiligt. Ein Verhaltenskodex beinhaltet dem Bericht zufolge klare Vorgaben für die teilnehmenden Personen. Vereinbart werde unter anderem die Nutzung verschiedener Slogans, zudem teilt das WM-Komitee mit, dass Social-Media-Beiträge beobachtet werden. Man behalte sich das Recht vor, Änderungen oder das Löschen von Posts zu verlangen. Nicht zugelassen bei dem Programm seien Fans „mit offensichtlicher politischer Gesinnung“.

Klopp nimmt Spieler in Schutz

Missstände wie die Menschenrechtsverletzungen von WM-Gastgeber Katar anzusprechen, fällt für Liverpool-Trainer Jürgen Klopp nicht in die Aufgabe der Spieler. „Die Entscheidung wurde von anderen Leuten getroffen, und wenn Sie jemanden kritisieren wollen, dann kritisieren Sie die Leute, die die Entscheidung getroffen haben“, so der Deutsche. „Nicht den Sport, nicht den Wettbewerb und sicher nicht die Spieler.“ Diese Erwartung sei den Profis nicht fair gegebenüber. Denn die Entscheidung für Katar sei vor über zehn Jahren getroffen worden. Da seien die heutigen Spieler zehn Jahre alt gewesen.

(APA/dpa/red)