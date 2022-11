Drucken

Hauptbild • Glanzvoll. Die Queen liebte ihre dreisträngige Perlenkette, ein Geschenk ihres Vaters, und besaß sie in mehreren Ausführungen. • (c) 2011 Getty Images / WPA Pool / Auswahl

Sie stehen für Unschuld oder Empowerment, werden getragen von Kamala Harris, der Queen, Madonna und Harry Styles: Perlen erfreuen sich neuerdings wieder wachsender Beliebtheit, und das in neuen Kreisen – ein Tauchgang.

Auf Englisch klingt das gleich noch einmal machtvoller: Die „Power Pearls“ von Kamala Harris erfuhren weltweit Aufmerksamkeit, als die erste Woman of Colour mit asiatischen Wurzeln als US-Vizepräsidentin angelobt wurde. Niemand wäre bei der Gelegenheit auf die Idee verfallen, Harris das Tragen eines kostbaren Schmuckstücks vorzuwerfen. Vielmehr interessierte man sich für die Symbolkraft dieser Kette, die zu Harris’ Personaluniform gehört, in wechselnden Ausführungen.

Die Demokratin verweist damit stets auf ihre enge Verbundenheit mit der „Alpha Kappa Alpha“-Sorority aus ihrer Zeit an der Universität. Um sich mit ihr zu solidarisieren, riefen am Tag der Angelobung zahlreiche Schwarze Frauen in den USA über soziale Medien dazu auf, ebenfalls Perlenketten zur Feier des Tages anzulegen. Das klassische Schmuckstück wurde so mit neuer Bedeutung aufgeladen und erhielt eine für viele ungewöhnliche Konnotation.