Der Software-Konzern hat im dritten Quartal die Analystenerwartungen übertroffen. Die Aktie hat daraufhin diese Woche ein Kursfeuerwerk hingelegt. Wie geht es nun weiter?

In diesen wenig rosigen Zeiten reagieren Anleger auf jede Nachricht überschwänglich – auch wenn sie noch so vage ist. Am Mittwoch lieferte der deutsche Softwarekonzern TeamViewer jedoch handfeste Gründe für ein Kursfeuerwerk: Der Anbieter von Software für Fernzugriff, -verwaltung und -wartung von Computern sowie für Videokonferenzen hat mit den Geschäftszahlen zum dritten Quartal die Analystenerwartungen übertroffen. Vor allem hat er die Profitabilität gesteigert. Zudem bekräftigte Unternehmenschef Oliver Steil die im Sommer leicht nach unten revidierte Wachstumsprognose.

Die deutsche Aktie, die erst Anfang Oktober auf ein 52-Wochen-Tief von 7,68 Euro gefallen war, verteuerte sich daraufhin am Mittwoch um bis zu 18 Prozent auf 11,64 Euro. Mit einem Plus von 15,5 Prozent ging das Papier dann aus dem Handel. Am Donnerstag verbilligte sich die Aktie im schwachen Umfeld wieder. Und wie geht es nun weiter?