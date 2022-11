Zwei Wochen vor der Eröffnung des Wiener Christkindlmarktes wurde dessen „Upgrade“ präsentiert - mit (wie sagt man es möglichst neutral?) spannenden Neuerungen.

Und jetzt zu etwas wirklich Wichtigem: Noch 15 Mal schlafen. Dann ist es soweit. Trotz einwöchiger energiesparbedingter Verspätung - immer noch früh genug! - wird am 19. November der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig mit dem steirischen Neo-Landeshauptmann Christopher Drexler den Christkindlmarkt eröffnen und die Admonter Fichte beleuchten.

Den größten Christkindlmarkt Wiens mit – sofern nicht wieder irgendwelche Viren zuschlagen - über vier Millionen Besuchern, direkt vor dem Rathaus. Wie? Es gibt Spektakuläreres?

Es wäre nicht Wien, würde dieses Ereignis nicht entsprechend im Vorfeld vermarktet werden, Pressekonferenz eines Stadtregierungsmitglieds inklusive, natürlich. (Ganz im Gegensatz zu geheimen Milliarden-Finanzierungen, aber dafür wollen wir jetzt keine Energie verschwenden.) Diesmal hat es, wenn wir den Worten von Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke Glauben schenken dürfen (und wer würde das nicht gerne tun), ein „Upgrade“ des Christkindlmarktes gegeben.

Prater-Feeling am Rathausplatz

Am auffälligsten werden ein riesiger Halbkreis mit vier Adventkerzen im Eingangsbereich beim Ring und bald danach in der Mitte ein Karussell sein. Nicht irgendeines. Ein Etagenkarussell, wie es aus dem Rathaus stolz heißt, musste es sein. Als ob wir im Prater wären, in Rimini, San Francisco auf Pier 39 (wäre ganz nett).

12 Meter hoch ist das Ding. 12 Meter! Ein Mega-Etagenkarussell, das alle Hütten ringsum weit überragt. In der Mitte des Christkindlmarkts thronend! Es könnte damit dem Christ-/Weihnachtsbaum (nicht konvenierendes bitte wegdenken) weiter hinten die Show stehlen. Vielleicht ist das ja aber auch so geplant. Die Rathaus-Frauen und -Männer sind womöglich der jährlichen lähmenden Debatten über das Aussehen des Baumes leid. Der wird in nicht immer sehr entspannt geführten Debatten als einmal zu kahl, dann zu struppig, dann überhaupt als abgrundtief hässlich abqualifiziert. Wer weiß, in ein paar Jahren wird niemandem mehr auffallen, wenn es den Baum gar nicht mehr gibt, nur noch das Mega-Etagenkarussell.

Aber vielleicht wird man ja gnädiger was diese „Upgrade“ betrifft, dieses Mega-Etagenkarussell. Wenn das Ding in der Realität zu sehen ist. Dann, wenn sich schon so etwas wie vorweihnachtliche Stimmung ins Herz geschlichen hat. In der Hand ein schon wieder teurer gewordener Pfand-Becher, gefüllt mit Punsch oder so. Und wenn sich nicht nur das Karussell dreht und dreht und dreht.