Ein Lohn, der die Wirtschaft stützt

In der laufenden Lohnrunde geht es auch darum, welche Erhöhung für die Volkswirtschaft sinnvoll ist.

Es ist ein Graben, der in der laufenden Metaller-Lohnrunde zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern liegt. Dabei lief es in der Industrie durchaus gut, wie auch die Unternehmensvertreter einräumen. Aber seit Juni gehe es mit den Auftragseingängen bergab – und die Krise stehe erst bevor. Deshalb beantworteten sie die Forderung der Gewerkschaft nach 10,6 Prozent Lohnerhöhung mit einem Angebot von 4,1 Prozent. Plus Beteiligung am Unternehmenserfolg. Wobei „Erfolg“ in Zeiten der Stagflation relativ ist.

Am Donnerstag kamen die Verhandler zur vierten Runde zusammen. Eine Einigung sei nicht auszuschließen, hieß es im Vorfeld, man stellte sich aber in der Gewerkschaft auf Gespräche bis in die Nacht ein.