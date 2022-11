Trump könnte mit der Bekanntgabe seiner Kandidatur bereits in den kommenden Wochen auch potenzielle Konkurrenten in seiner Partei ausbremsen, sagten die Berater.

Der Ex-US-Präsident will laut Vertrauten den erwarteten Rückenwind für die Republikaner nutzen.

Donald Trump will nach Angaben von Vertrauten den erwarteten Rückenwind für die Republikaner bei den Kongresswahlen möglicherweise für eine Ankündigung seiner Kandidatur bei der Wahl des nächsten US-Präsidenten nutzen. Das sagten drei Berater des ehemaligen Präsidenten der Nachrichtenagentur Reuters. Er könnte mit der Bekanntgabe seiner Kandidatur bereits in den kommenden Wochen auch potenzielle Konkurrenten in seiner Partei ausbremsen, sagten die Berater.

Sie hielten es jedoch auch für möglich, dass Trump die Entscheidung über eine Bewerbung für das Weiße Haus doch noch hinauszögern könnte. Von Trump selbst war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Eine mit Trumps Plänen vertraute Person sagte, der Ex-Präsident wolle seine Wiederwahlkampagne kurz nach den Kongress-Wahlen am kommenden Dienstag ankündigen. Trump habe sich nach potenziellen Mitarbeitern umgesehen. Die Person sagte, sie sei von Trumps Team kontaktiert worden, um das Interesse an einer Zusammenarbeit auszuloten.

Mehrheit der Republikaner wahrscheinlich

Nach Umfragen ist es wahrscheinlich, dass die Republikaner die Mehrheit im US-Repräsentantenhaus und die Kontrolle über den Senat erlangen werden. Gesetzesvorhaben des demokratischen Präsidenten Joe Biden könnten dann in den nächsten zwei Jahre blockiert werden.

Seit seinem Ausscheiden aus dem Amt hat Trump immer wieder in Kundgebungen mit einer erneuten Kandidatur kokettiert. "Ich denke, Trump wird 2024 kandidieren", sagte einer der Berater Trumps. Eine andere Person mit Verbindungen zu Trump sagte dagegen: "Er wird wollen, dass die Spekulationen monatelang andauern."