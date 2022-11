Mit fünf Regeln will man in der Stadt „mehr Lebensqualität" erreichen. Sie reichen von Müllentsorgung über eine „gemeinsame Sprache“ hin zu lauten Kindern. Die SPÖ spricht von „dilettantischer Symbolpolitik“.

Wels, die zweitgrößte Stadt Oberösterreichs, gibt sich eine "Hausordnung". Fünf Regeln sollen für "mehr Lebensqualität" sorgen, so das Ziel von Bürgermeister Andreas Rabl, der die Hausordnung gemeinsam mit seinem Vize Gerhard Kroiß (beide FPÖ) am Donnerstag in Wels vorstellte. Die restlichen Parteien kritisieren, nicht eingebunden worden zu sein.

Die beiden verwiesen auf zuletzt 1400 Bürgerbeschwerden pro Jahr. An die 200 davon betrafen unsachgemäße bis illegale Entsorgung etwa von Autoreifen, Baumaterial, Sperrmüll und Essensresten. Dem soll mit der Hausordnung-Kampagne unter dem Slogan "Schmeiß ́ richtig weg!" entgegengewirkt werden. Wie auch bei den anderen Regeln soll mit Aufklärung gearbeitet werden, etwa durch ein sogenanntes "Schau-Müll-Trennen". Aber es soll auch vermehrte Kontrollen geben. Strafen bis zu 8500 Euro drohen. Eine weggeworfene Getränkedose kostet schon jetzt 85 Euro.

Ruhestörung durch Kinder und Rasenmäher

An zweiter Stelle der Hausordnung steht "Red ́ ma Deutsch!". Die gemeinsame Sprache soll Konflikte und Missverständnisse vermeiden und die Beschwerden "Ich kann mich mit meinem Nachbarn nicht verständigen" verringern. In den Welser städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen unterstützen Sprachpädagogen bereits jetzt Kinder ab drei Jahren beim Erlernen der deutschen Sprache, obendrein werden heuer 18 Kurse für Erwachsene angeboten.

"Mach ́ kan Lärm" richtet sich gegen Ruhestörungen, etwa durch laut schreiende Kinder auf Spielplätzen, in Wohnsiedlungen oder Parks: "Je näher zu Balkonen, desto mehr Beschwerden gibt es", schilderten die Stadtpolitiker. Ebenfalls angekreidet wird Rasenmähen an Sonn- und Feiertagen, laute Musik in Wohnungen, Gärten oder in Autos auf den Straßen. Weitere Appelle in der Hausordnung sind "Nimm Rücksicht!" und "Sei freundlich". Vordrängeln sei zum Volkssport geworden, Rücksichtslosigkeit im Straßenverkehr ebenso, äußerten Bürger in ihren Beschwerden. Kleine freundliche Gesten gegenüber Mitmenschen könnten große Wirkung zeigen, ist man überzeugt.

Die Kampagne "Welser Hausordnung" zur Bewusstseinsbildung werde nach Gesprächen mit Kultur- und Sportvereinen, Kinderbetreuungseinrichtungen, Wohnungsgenossenschaften, Hausverwaltungen und Unternehmen von diesen unterstützt. Noch heuer soll es entsprechende Plakate geben, eine Reihe von Aktionen soll im kommenden Jahr folgen.

Kritik: Kinderlärm nicht mit Technomusik gleichsetzen

Die restlichen Partien kritisieren das Vorhaben der FPÖ scharf. Ihnen stößt insbesondere sauer auf, nicht eingebunden gewesen zu sein. Die SPÖ sprach gegenüber „MeinBezirk.at“ von „dilettantischer FPÖ-Symbolpolitik“. "Der Bürgermeister und die FPÖ bedienen hier leider wieder einmal ausschließlich ihre Klientel", so Vizebürgermeister Klaus Schinninger (SPÖ).

ÖVP und Grüne kritisieren vor allem, dass Kinderlärm hier zum Problem hochstilisiert werde. „Kinderlärm ist Zukunftsmusik“, meint Stadtrat Martin Oberndorfer (ÖVP). Die Kinderfreunde schlagen in dieselbe Kerbe. Man könne Kinderlachen nicht mit lauter Technomusik um vier Uhr früh gleichsetzen, kritisiert die Vorsitzende der Kinderfreunde Wels-Hausruck, Laurien Scheinecker.

(APA)