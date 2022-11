Corona-Impfstoff für Kleinkinder ab Montag erhältlich

Die Vakzine sind sehr viel niedriger dosiert als jene für Kinder ab fünf Jahren und jene für Jugendliche und Erwachsene. Den Kleinkindern werden in gebotenen Abständen drei Impfungen verabreicht.

120.000 Dosen des Kleinkinderimpfstoffes von Biontech/Pfizer wurden diese Woche nach Österreich geliefert. Es handelt sich dabei um den ursprünglichen, monovalenten Impfstoff in einer Dosierung von drei Mikrogramm. Das gab das Gesundheitsministerium am Freitag bekannt. Ab Montag werden die Vakzine in die Bundesländern ausgeliefert und stehen dann an den Impfstellen zur Verfügung. Drei Teilimpfungen sind notwendig.

Der Kleinkinderimpfstoff ist nochmals deutlich niedriger dosiert als der Impfstoff für Kinder ab fünf Jahren und der Impfstoff für Kinder ab zwölf Jahren, Jugendliche und Erwachsene mit 30 Mikrogramm. Diese sind mit zehn Mikrogramm und 30 Mikrogramm dosiert. Um die korrekte, besonders niedrige Dosierung sicherzustellen, gibt es für Kleinkinder eine spezielle Impfstoff-Formulierung in gesonderten Fläschchen mit einer braunen Kappe. Diese sind ausschließlich für Kinder vom vollendeten sechsten Lebensmonat bis zum vollendeten fünften Lebensjahr zugelassen. In dieser Altersgruppe werden drei Impfungen verabreicht: Die zweite Impfung erfolgt 21 Tage nach dem ersten Stich. Die dritte Impfung sollte frühestens acht Wochen nach der zweiten erfolgen.

NIG empfiehlt Impfung für Kleinkinder aus Risikogruppen

Erst Ende Oktober empfahl das Nationale Impfgremium (NIG), Kinder vom vollendeten sechsten Lebensmonat bis zum vollendeten fünften Lebensjahr mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf zu impfen. Entsprechend der Zulassung kann in dieser Altersgruppe auch gesunden Kindern ohne erhöhtes Risiko unter Berücksichtigung der persönlichen Situation sowie des individuellen Umfelds eine Impfung angeboten werden. Eine allgemeine Empfehlung zur Impfung gegen Covid-19 gilt ab dem vollendeten fünfte Lebensjahr.

(APA)