Wie verhalten sich die Winzlinge?

Ob natürlich oder menschengemacht: Nano- und Mikropartikel sind überall. Der Chemiker David Clases erforscht unter anderem den Nutzen kleinster Teilchen für die Medizin.

Mit bloßem Auge sieht man die Forschungsobjekte von David Clases nicht. Es sind derart winzige Strukturen, dass sie der Menschheit lange Zeit entgangen sind. „Erst die technologischen Fortschritte der vergangenen Jahrzehnte haben es möglich gemacht, Nano- und Mikropartikel besser zu verstehen und nutzbar zu machen“, sagt der Chemiker. Er ist Assistenzprofessor am Institut für Chemie der Uni Graz und baut dort gerade eine Forschungsgruppe für Nano- und Mikroanalytik auf. Die Winzlinge spielen nämlich eine große Rolle – sowohl in der Umwelt als auch in der Industrie und Medizin. Man erhofft sich außerordentlich viel von ihnen, etwa für die personalisierte Krebstherapie. Es ist aber auch essenziell, die potenziellen Gefahren darauf basierender Technologien einschätzen zu können. Im Grunde weiß man noch wenig darüber, was Nanopartikel im Organismus von Lebewesen bewirken. Clases nimmt Nutzen und Risken, aber auch vielversprechende Einsatzmethoden unter die Lupe.

Heißer als die Sonne an der Oberfläche

Die Basis dafür ist die induktiv gekoppelte Plasma-Massenspektrometrie, die sogenannte ICP-MS. „Wir verwenden ein Plasma, das heißer als die Oberfläche der Sonne ist“, erklärt der 33-Jährige. „Damit können wir alle Strukturen in ihre elementaren Bausteine zerlegen, bevor wir sie messen.“ Die ICP-MS erlaubt es seinem Team, eigene Methoden zur Detektion, Messung und Beschreibung einzelner Partikel zu entwickeln, die gerade einmal ein paar Nanometer – also Millionstel eines Millimeters – „groß“ sind. Zum Vergleich: „Ein Nanopartikel verhält sich zur Größe eines Fußballs so wie ein Fußball zur Größe unseres Erdballs.“ Die Gruppe interessiert sich aber auch für Mikrostrukturen im Größenbereich biologischer Zellen. „In der Medizin und in den Biowissenschaften werden Nano- und Mikrostrukturen wohl die Innovationstreiber der Zukunft sein“, meint Clases. „Einerseits können wir Nanostrukturen gezielt herstellen und instrumentalisieren, um die medizinische Diagnostik und Behandlung zu verbessern. Andererseits können wir Strukturen erforschen, die in unserem Körper entstehen.“ Etwa in der unmittelbaren Umgebung von Tumoren. „Anhand des Aufbaus solcher Mikrostrukturen lassen sich Eigenschaften vorhersagen und darauf aufbauend maßgeschneiderte Krebstherapien entwickeln.“

Ende Juni hat der aus Paderborn stammende Deutsche den Fachgruppenpreis Analytische Chemie der Gesellschaft Deutscher Chemiker bekommen. „Als junger Wissenschaftler ist man vor die Aufgabe gestellt, sich zu profilieren und unabhängig zu machen, und der Pfad dorthin ist nicht besonders gut ausgeschildert. Der Preis ist für mich eine Bestätigung, auf dem richtigen Weg zu sein“, sagt er erfreut über die Anerkennung. Bevor er 2021 nach Graz kam, hatte er vier Jahre an der University of Technology Sydney (UTS) in Australien geforscht. Dort war er zunächst Postdoc in der Atomic Medicine Initiative, konnte sich später mit einem Stipendium der Deutschen Forschungsgemeinschaft eine eigene Arbeitsgruppe aufbauen und wurde als Dozent angestellt.

In der Steiermark begeistern ihn nicht nur die Berge, die er in seiner Freizeit kletternd oder auf dem Mountainbike erkundet, sondern auch die Forschungsstärke und Kompetenz der hiesigen Analytischen Chemie. „Die Ausrüstung an diesem Standort ist Weltspitze.“

Aktuell entwickelt Clases Materialien und Verfahren, um mithilfe spezieller Nano- und Mikropartikel einzelne Moleküle zu messen und zu zählen. „Das Ziel ist es, mit dieser Technik Erkrankungen wie Krebs viel früher, schneller und weniger kostenintensiv zu erkennen und außerdem den Krankheitsverlauf prognostizieren zu können.“ Das Interdisziplinäre an der Analytischen Chemie habe ihn schon während seines Studiums in Münster zu diesem Fachbereich hingezogen. „Hier können unter anderem Nanotechnologie, Medizin, Material- und Ingenieurswissenschaften, Data Science, Physik und Chemie zusammenspielen. Die Kooperation mit den unterschiedlichsten Expertenteams ist enorm stimulierend, und man hört nie auf zu lernen.“

ZUR PERSON David Clases (33) hat 2017 an der Uni Münster (D) promoviert. Seine Forschung führte ihn schon während des Studiums an die australische University of Technology Sydney, an der er ab 2017 als Postdoc forschte und ab 2020 Dozent war. Seit Ende 2021 baut er an der Uni Graz eine Forschungsgruppe für Analytische Chemie auf, die Nano- und Mikropartikel mit Blick auf Umwelt und Medizin untersucht. Alle Beiträge unter: www.diepresse.com/jungeforschung

