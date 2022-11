Den Lärm von der Sprache trennen

Nur hören, was man will: bei Hörgeräten, beim ganz normalen Telefonieren oder beim Aufzeichnen eines Gesprächs, wenn es rundherum laut ist.

Ein Grazer Start-up arbeitet daran, Störgeräusche beim Telefonieren oder in Hörgeräten zu eliminieren. Es misst sich dabei mit den Großen der Branche.

Zum Zoom-Interview meldet sich Andreas Krassnitzer aus San Francisco. Im Rahmen eines USA-Bootcamps der Wirtschaftskammer Österreich bereitet sich der TU-Graz-Absolvent darauf vor, sein Jungunternehmen im Silicon Valley zu präsentieren. „Es ist in der hiesigen Investorenlandschaft doch einiges anders als in Österreich, allein schon von den Dimensionen her“, so Krassnitzer.

Das Produkt, mit dem der Maschinenbauer und Informatiker auf dem amerikanischen Markt Fuß fassen möchte, ist eine Technologie, die Störgeräusche in Tonaufnahmen durch künstliche Intelligenz (KI) behebt. Sie könnte etwa für Träger von Hörgeräten hilfreich sein, für die Hintergrundgeräusche oft ein großes Problem darstellen. Ursprünglich durch die Hörschwäche seines Bruders auf die Idee gebracht, hat Krassnitzer bereits in seiner Masterarbeit einen Algorithmus entwickelt, der neuronale Netze verwendet, um Sprache und Hintergrundlärm effektiv zu trennen. Nach dem Studium gründete der Steirer das Start-up Clir Technologies, um seine Entwicklung zusammen mit zwei Programmierern zu einer Anwendung für Smartphones zu erweitern.