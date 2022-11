Andrea Mayr kürte sich zur Berglauf-Vizeweltmeisterin

Es ist die sechste Berglauf-WM-Medaille der 43-Jährigen aus Oberösterreich, und Andrea Mayr läuft und läuft. In Thailand fehlten ihr 26 Sekunden auf Gold,

Wie 2017 hat sich die Österreicherin Andrea Mayr am Freitag WM-Silber im Berglauf gesichert. Die vierfache Berglauf-Weltmeisterin (2010, 2012, 2014, 2016) kam in ihrem Spezialbewerb "Uphill Race" in Chiang Mai in Thailand 26 Sekunden hinter der unerwartet siegreich gebliebenen US-Amerikanerin Allie McLaughlin ins Ziel. Die eigentliche Favoritin, die Schweizerin Maude Mathys, wurde 19 Sekunden hinter Mayr Dritte. Die kenianische Titelverteidigerin Joyce Njeru belegte Rang 35.

Für die 43-jährige Mayr - heuer auch schon zu Berglauf-EM-Silber gelaufen - und ihre 54 Konkurrentinnen galt es 8,5 km und 1.014 Höhenmeter zu bewältigen, die Oberösterreicherin wird auch am Sonntag bei der ersten gemeinsamen Berglauf- und Trail-WM noch im "Up und Downhill"-Bewerb an den Start gehen. Am Samstag ist Österreich auch in den Trail-Bewerben vertreten. Die zweite Berglauf- und Trial-WM ist für 6. bis 10. Juni 2023 in Innsbruck-Stubai angesetzt.