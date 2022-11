„Effiziente Zusammenarbeit und volle Transparenz“

Interview. Andreas Dangl über Fabasoft Approve, den Weg in die Digitalisierung und ihre Vorteile für Unternehmen.

Herr Dangl, der Prozess der Digitalisierung wird von vielen Unternehmen immer noch als kostenintensive, zeitaufwendige und insofern risikoreiche Belastung wahrgenommen. Sind diese „Vorurteile“ gerechtfertigt?

Dangl: Diese Einstellung hat unter anderem damit zu tun, dass es leider an Standardisierungen fehlt und viele nicht wissen, wie sie die Digitalisierung konkret angehen sollen. Dabei ist es so, dass digitale Tools ja bereits am Markt sind, die den Unternehmen helfen, effizienter zu arbeiten. Es stimmt, dass die Umstellung etwas kostet, aber wenn man es richtig angeht und dabei auch gut beraten und geleitet wird, kann man von lohnenden Investitionen ausgehen.

Wichtig ist es festzuhalten, dass man sich von Digitalisierung nicht nur eine Kostenreduktion durch Effizienzsteigerung erwarten darf. Es hat sich gezeigt: Wer in Sachen Digitalisierung erfolgreich ist, sieht auch den Aspekt, dass der digitale Weg zum Finden neuer Geschäftsmodelle führen kann und soll.

Sie sind seit April 2022 Geschäftsführer von Fabasoft Approve. Wie lautet die Zielsetzung des Unternehmens?

Fabasoft Approve ist bereits seit 2019 ein in der Industrie zur Anwendung kommendes erfolgreiches Produkt von Softwarehersteller ­Fabasoft, das dem Managen technischer Daten und Dokumente dient. Im April 2022 wurde dann die eigenständige Gesellschaft Fabasoft ­Approve gegründet. Wir bilden damit den perfekten Rahmen, noch fokussierter die Bedürfnisse unserer Industriekunden zu erfüllen. Es geht uns dabei um mehr Qualität entlang der gesamten Supply Chain.

Das cloudbasierte Dokumentenmanagement-System vernetzt durch unternehmensübergreifende Prozesse alle Projektpartner in einer gemeinsamen Umgebung und bildet den gesamten Informationslebenszyklus rund um industrielle Erzeugnisse digital ab. Wir sprechen von einer sogenannten Single Source of Truth. Mittels Low-Code/No-Code lässt sich das Standardprodukt in kürzester Zeit an individuelle Anforderungen anpassen und bietet maximale Flexibilität. Zahlreiche Schnittstellen sorgen für eine einfache Einbindung in bestehende IT-Systeme. Diese Einfachheit ist ein zentraler Erfolgsparameter, um die Digitalisierung voranzutreiben.

Welche zentralen Vorteile ergeben sich daraus für Industrieunter­nehmen?

Die Stichworte lauten: Effiziente Zusammenarbeit und volle Transparenz. In Großprojekten fallen oft unzählige Dokumente in Form von Spezifikationen, Maßzeichnungen, Stücklisten, 3-D-Modellen etc. in unterschiedlichen Versionen an. ­Fabasoft Approve fügt alle Daten aus verschiedenen Systemen zusammen und vernetzt sie miteinander, sodass jederzeit eine ganzheitliche Sicht gegeben ist. Alle relevanten Stakeholder (Kolleg:innen, Lieferanten, Kunden, Zertifizierungsstellen etc.) werden in wichtige Arbeitsschritte einbezogen. Unternehmen vereinfachen durch diese gemeinsame Datenbasis und automatisierte Review- und Freigabeprozesse die Zusammenarbeit. Alle Projektpartner behalten jederzeit den Überblick über den Projektstatus und vollziehen Änderungen an technischen Daten und Dokumenten einfach nach. Insgesamt erleichtert und beschleunigt Fabasoft ­Approve unternehmensübergreifende Prozesse deutlich.