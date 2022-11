Gianni Infantino: Plädoyer für eine unpolitische WM

Fifa-Chef an WM-Teilnehmer: Bitte nicht zulassen, dass der Fußball in „jeden ideologischen Kampf“ gezogen wird.

Zürich. Falls noch irgendwo Zweifel bestanden haben an der Haltung der Fifa und ihres Präsidenten gegenüber dem umstrittenen WM-Gastgeber Katar, so wurden sie nun ein für alle Mal ausgeräumt. Zwei Wochen vor dem Eröffnungsspiel der WM am 20. November hat sich Gianni Infantino in einem Brief an die 32 Teilnehmer des Turniers gewandt und dafür plädiert, dass der Fußball und nicht politische Debatten im Mittelpunkt stehen soll.

Der britische Sender „Sky News“ zitierte zuerst aus dem Schreiben: „Wir wissen, dass Fußball nicht in einem Vakuum lebt, und wir sind uns ebenso bewusst, dass es überall auf der Welt viele Herausforderungen und Schwierigkeiten politischer Art gibt. Aber lassen Sie bitte nicht zu, dass der Fußball in jeden ideologischen oder politischen Kampf hineingezogen wird, den es gibt.“

Infantino ist seit 2016 Präsident des Weltverbandes. Als die WM im Jahr 2010 an Katar vergeben wurde, war er noch Uefa-Generalsekretär. Im Vorfeld des Turniers ließ der Schweizer, 52, aber keine Gelegenheit aus, die Gastgeber überschwänglich zu loben und schon jetzt von der besten WM aller Zeiten zu sprechen. Ein beliebtes Infantino-Argument: Dass das weltweit größte Sportevent nun in Katar stattfindet, sei hilfreich, um nachhaltige Reformen im Land voranzutreiben. Tatsächlich hat er selbst Initiativen betreut, die sich für Reformen einsetzen, etwa für die Abschaffung des Kafala-Systems, das Arbeitsmigranten ihrer Rechte beraubt und das es in Katar zumindest offiziell nicht mehr geben soll.

Nach wie vor steht der WM-Ausrichter aber wegen seines Umgangs mit den Bauarbeitern der Stadien und der Kriminalisierung von sexuellen Minderheiten in der Kritik. Im Infantino-Brief heißt es: „Bei der Fifa versuchen wir, alle Meinungen und Überzeugungen zu respektieren, ohne dem Rest der Welt moralische Lektionen zu erteilen.“ Und dass in Katar jedermann, „unabhängig von Herkunft, Hintergrund, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung oder Nationalität“, willkommen sei.



(red.)