5826 Neuinfektionen und 1328 Spitalspatienten

Binnen einer Woche ging die Zahl der Corona-positiven Hospitalisierten um 680 zurück. Das Ministerium hat die Zählweise der Spitalspatientinnen und -patienten vereinheitlicht.

In den letzten 24 Stunden wurden in Östereich 5826 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. 1328 Corona-positive Menschen liegen zurzeit im Krankenhaus. Das sind um 25 weniger als am Donnerstag. Binnen einer Woche gab es hier einen Rückgang um 680.

91 Menschen werden auf Intensivstationen betreut. Diese Zahl sank seit gestern um zwei und ist innerhalb einer Woche um acht Patientinnen und Patienten zurückgegangen. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 354,5 Fällen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Seit Pandemiebeginn hat es in Österreich bereits 5.458.604 bestätigte Fälle gegeben. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch 21.029 Tote in Österreich gefordert.

Zählweise der Hospitalisierten umgestellt

Die Meldung der österreichweiten Zahlen zur Krankenhausbelegung ist vereinheitlicht worden. Bisher hatte etwa Wien auch die nicht mehr infektiösen Post Covid- bzw. Long Covid-Patienten auf den Stationen miteingerechnet. In Zukunft werden nur noch Zahlen von infektiösen Menschen, die auf Normalstationen liegen, in das sogenannte Kapazitätserhebungstool (KET) gemeldet.

Die Ages vermeldet - bis auf das Wochenende - täglich die Zahlen jener Patientinnen und Patienten, die mit oder wegen Corona im Spital liegen. "Um eine bestmögliche Einheitlichkeit der Zählweise in der Kapazitätserhebung der Bundesländer weiterhin zu gewährleisten und um die dynamische Pandemieentwicklung möglichst genau, auch von fachlicher Seite, abzubilden, werden bei der Meldung von mit Covid-19-Fällen belegten Betten auf Normalpflegestationen ab nun nur noch infektiöse Fälle erfasst", hieß es aus dem Gesundheitsministerium. Für die Intensivpflegestationen hingegen bleibt die Definition unverändert, also infektiöse als auch nicht mehr infektiöse Fälle werden als Covid-19 Fälle gezählt und eingemeldet.

Die angepasste Definition gilt für alle Bundesländer und wird bereits seit Mittwoch gehandhabt. Dieses Kapazitätserhebungstool wird vor allem für die Prognoseerstellung und die Einschätzung des Systemrisikos verwendet. "Präzisierungen der Definitionen wurde im Rahmen der Pandemie aufgrund medizinischer Entwicklungen schon häufiger vorgenommen", argumentierte das Gesundheitsministerium die Änderung nach zweieinhalb Jahren Pandemie. Für Wien bedeutet das, dass zukünftig rund 50 Prozent der Spitalspatientinnen und -patienten nicht mehr eingemeldet werden.