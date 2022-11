Musikerin Ezra Furman: "Freude ist eine taugliche Rüstung"

Drucken

Hauptbild • US-Songschreiberin Ezra Furman spielt im November zweimal in Österreich. • beigestellt

Viele kennen Ezra Furman über den Soundtrack zu „Sex Education“. Auf ihrer Tour durch Europa macht sie Stopps in Wien und Graz.

Zum Zeitpunkt des Interviews sitzt Ezra Furman in ihrem Haus in Massachusetts. Die US-Tour ihrer Band musste kurzfristig abgebrochen werden, die Hälfte der Truppe hatte sich Corona eingefangen. Die 35-jährige Sängerin ist froh, zu Hause zu sein, bei ihrem kleinen Kind, bei ihrem Partner, bevor es weitergeht mit der Tour im November durch Europa, auch in Österreich wird sie zwei Konzerte spielen. Seit 16 Jahren macht die US-Amerikanerin Musik. Einem noch breiteren Publikum wurde die Alternative-Rock-, Pop- und Punk-Musik Furmans über den Soundtrack zur Serie „Sex Education“ bekannt, die sich offen und vergnügt mit Themen rund um jugendliche Sexualität und Queerness befasst. Erst Ende August ist das jüngste Album der Künstlerin erschienen: „All of Us Flames“. Die talentierte Songschreiberin ruft in ihren Texten zur Solidarität, zur Rückbesinnung aufs Kollektiv auf und verfasst Hymnen für Ausgegrenzte. Es ist ein emotionengetriebenes, ausdrucksvolles Album. Im Gespräch ist Ezra Furman besonnen und nimmt sich Zeit für ihre Antworten.

Viele Menschen kennen Sie wegen der Songs, die Sie für die Netflix- Serie „Sex Education“ verfasst haben. Sie haben sich damals eher aus finanziellen Gründen dafür verpflichtet. Bereuen Sie die Entscheidung?

Ezra Furman: Nein, ich bin stolz darauf, mit der Serie assoziiert zu werden. Aber es stimmt schon, müsste ich gar nicht über Geld nachdenken, hätte ich das vielleicht nicht gemacht. Gleichzeitig tat es mir gut, für jemand anderen zu arbeiten und mich nützlich zu machen.

Ihr jüngstes Album trägt den Namen „All of Us Flames“. Welche Bedeutung hat der Titel für Sie?

Die Zeile entstammt zuallererst dem Liedtext zu „Book of Our Names“ und rückt den Song damit ins Zentrum des Albums. Auch war es mir wichtig, das Wort „Us“ im Titel zu haben, alle Texte sollen eine kollektive Erfahrung beschreiben. Mit dieser Perspektive versuche ich auch ein bisschen Distanz zu mir selbst zu gewinnen. Unter meinen Alben ist es wohl jenes, das sich am wenigsten um mich dreht. Viel mehr geht es darum, sich umeinander zu kümmern. Außerdem gefällt mir die Dualität von Feuer im Titel: Es kann dein Haus wärmen, aber auch niederbrennen.