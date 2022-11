Cocktailparty mit Beethoven, Hunden und Scharnieren

„Lothar Knessl in memoriam“ – ein bunter Abend im besten Sinn: das RSO Wien unter Marin Alsop mit neuen Werken.

Kann schon einmal passieren, dass man vom Gegenüber einem drögen Redeschwall ausgesetzt wird, während die Unterhaltung der Leute daneben weitaus interessanter klingt – und deshalb die eigenen Ohren dorthin abschweifen. Nein, das ist nicht der Cocktailparty-Effekt, hat aber damit zu tun: Dieser beschreibt nämlich die menschliche Fähigkeit, sich in einem Stimmen- und Lärmgewirr auf eine Schallquelle zu konzentrieren, etwa die aktuelle Gesprächspartnerin, und das Gequatsche der anderen gleichsam im Gehirn leiser zu stellen. Abhörgeräte haben auch im Zeitalter steigender künstlicher Intelligenz damit noch Schwierigkeiten.

Musikalisch ist dergleichen ein Fall für Matthias Kranebitter: Der Erste-Bank-Kompositionspreisträger 2020 ist aus Lockdown-Zeiten noch in guter Erinnerung mit seiner „Encyclopedia of pitch and deviation“, die am 17. November endlich auch vor Publikum erklingen wird, zusammen mit den Werken seiner Nachfolger von 2021 und 2022, Christof Ressi und Sara Glojnarić.