Die Solidarität mit Ukrainern bekommt erste Risse

Die Bereitschaft, vertriebene Ukrainer aufzunehmen, bleibt hoch, sank aber zuletzt. Ministerin Raab sieht einen „Wendepunkt“.

Acht Monate ist der Beginn der russischen Invasion in der Ukraine mittlerweile her – in diesen acht Monaten hat Österreich laut Integrationsministerium rund 85.000 vertriebene Ukrainer aufgenommen. Zwei Drittel davon sind laut Asylstatistik des Innenministeriums derzeit in staatlicher Grundversorgung, und das parallel zu einem seit der Asylkrise 2015 nicht mehr erreichten Stand an Asylanträgen von Migranten aus anderen Ländern. Wie geht das Land also um mit den Zehntausenden Ukrainern – vorrangig sind es Frauen und Kinder –, denen in Zeiten von enormen Asylzahlen und Rekordinflation geholfen wird? Eine Studie des Meinungsforschers Peter Hajek für das Integrationsressort, bei der im August 1000 Österreicher online und telefonisch befragt wurden, zeigt nun: immer noch ziemlich wohlwollend.