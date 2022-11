Die Themen, die Amerika bewegen

Wieder einmal heißt es: „It's the economy, stupid.“ Die anhaltende Teuerung bestimmt die Stimmung. Die große Debatte um das Recht auf Abtreibung ist leiser geworden.

Die US-Amerikaner können bei diesen Wahlen aus einer riesigen Palette an Problemen – und Krisen – wählen. Es reicht ein Blick auf die Innenpolitik: Das Gesundheitsversorgungs- und Krankenversicherungssystem macht Wähler beider Parteien unglücklich. Die Klimakrise ist präsent wie nie: Der Sommer brachte enorme Trockenheit, große Flüsse wie der Mississippi haben historische Tiefstände erreicht, die Wasserversorgung in manchen Ballungszentren ist unsicher geworden. Das Migrationssystem bekommt von allen Seiten schlechte Noten. Und nicht nur Großstädte wie New York kämpfen mit Wohnungsknappheit.

Doch im Wahlkampf herrschten vor allem drei große Themen vor: die wirtschaftliche Situation, das nationale Ende des Rechts auf Abtreibung – und Kriminalität. Die Republikaner sammelten in allen drei Feldern Punkte – die regierenden Demokraten sind im Verteidigungsmodus gelandet.